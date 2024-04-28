2000 öncesi SGK'lı olanlar dikkat! SGK uzmanı emekli maaşını artırmanın yollarını anlattı

Emekli adayları maaşlarını artırmanın yollarını aramaya başladı. SGK uzmanı, borçlanma tarihi 2000 yılı öncesi olanlara maaşlarını artırmanın ipuçlarını anlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları sonrası milyonlarca emeklini seyyanen zam umudu suya düştü. Emeklilerin zam hayali suya düşerken emekli adayları ise maaşlarını artırmanın yollarını aramaya başladı.

Sözcü TV yayınına katılan SGK Uzmanı İsmail Sevinç, "Emekli adaylarında 'emekli aylığını yükseltebilir miyim, ne yapabilirim' düşüncesi var. Burada en temel şey ücretlerinin yüksek olması. Buna bir şey yapamıyorlar. Prim esas kazancınız yüksekse yüksek emekli aylığı alırsınız" dedi.

Sevinç şu ifadeleri kullandı:

'GÜNÜ DEĞİL ÜCRETİ YÜKSELTİN'

"2000 sonrasında ücretleriniz yüksekse daha yüksek emekli aylığı alırsınız. Aylık bağlama oranı düşük olduğu için düşük aylık alıyorsunuz."

"Gün sayısı etkili ama çok etkili değil. Gün değil ücretinizi yükseltmeye bakın. Borçlanma dönemleri oluyor."

"Borçlanma emekli aylığını artar mı? Günümüz yetmediğinde borçlanıyoruz. Mesela kadınlar doğum yapıyor, doğumdan sonra çalışmıyor, çalışmadığı için borçlanıyor."

"Mesela 1997'de işe girdiniz, 1998'de doğum yaptınız ya da askere gittiniz. 18 ay borçlanabileceğiniz süre... "

BORÇLANMAYA DİKKAT!

"Normal şartlarda bugün emekli talebinde bulunma imkanınız var, 17 bin lira aylık ödeniyor normalde. Asgariden borçlanırsanız 115 bin TL ödüyorsunuz, aylığa katkısı 900 TL artabilir aylığınız"

"Burada avantajlı olan şu tavandan borçlanırsanız 195 bin TL öderseniz 1850 TL daha fazla aylık alırsınız. Ödediğiniz parayı 10 yılda geri alıyorsunuz yani."

2000 sonrası borçlanmada tavan fiyatının 749 bin TL'yi bulduğunu ve maaşa yansımasının da 3 bin TL artışa yardımcı olduğunu belirterek, "Ben bunu 2000 öncesine öneriyorum. 20 yılın üzerinde amorti ediyor. Herkes kendi finansal yapısını kendi değerlendirecek" yorumunu yaptı.