Patiswiss CEO’su hakkında skandal iddia: Depremzede işçiler üzerinden prim yapmış!

Çikolata firması CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa etti fakat iddiaların ardı arkası kesilmedi. Tunaoğlu hakkında aylar önce yayınlanan bir habere göre, çalışanlarına mobbing yaptığı ve işe aldığı depremzede işçiler üzerinden prim yaptığı yer aldı. Mobbing iddialarına ise Tunaoğlu'nun, "Boş vaktiniz çoktur sizin, siz eğlenin. Ben elektrik elektronik mühendisiyim. Yıllarca Aselsan’da çalıştım" şeklinde cevap verdiği öne sürüldü.

Patiswiss isimli çikolata firmasının ürününü eleştiren bir müşteriye verdiği cevapla Türkiye'nin gündemine oturan firmanın CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, yine iddiaların hedefinde.

Hürriyet'te yer alan habere göre, birkaç ay önce yayımlanan bir haberde, Tunaoğlu’nun çalışanlarına mobbing yaptığına ilişkin iddialar yer alıyor.

DEPREMZEDE İŞÇİLER ÜZERİNDEN PRİM!

Haberde işçiler, Tunaoğlu’nun kendilerine bağırıp çağırdığını, azarladığını anlatıyor. İşçiler, “Deprem döneminde de çok fazla depremzede işe alındı. Bunun bile çok fazla reklamı yapıldı sosyal medyada. Bu arkadaşlara sanki lütuf yapılıyormuş gibi davranılıyor. En ufak hareketinde bu hatırlatılıyor” ifadelerini kullanıyor.

Şubat ayında da sendikalı çalışanları işten çıkarmasıyla gündeme gelen Tunaoğlu, X hesabından “Çok komiksiniz valla ne diyeyim, boş vaktiniz çoktur sizin, siz eğlenin” ifadelerini kullanmıştı. Tunaoğlu, devamında da “Ben elektrik elektronik mühendisiyim. Yıllarca Aselsan’da çalıştım. Kısa devre neden çıkar, çok iyi bilirim. O yüzden elektrik panolarımıza ulaşamadınız” yazmıştı.

'BÖYLE BİR MEZUNUMUZ YOK'

Tunaoğlu’nun CV’sinde yer alan “Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programını 2011-2013 yılları arasında tamamladı” beyanının gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

Üniversitenin web sitesinde söz konusu programın ilk mezunlarını 2015 yılında verdiği bilgisi yer alırken, Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Erdi Daşdemir de X hesabından “Elif Aslı Yıldız’ın Linkedin’indeki ‘2011-2013 Hacettepe End. Müh. Yüksek Lisans bilgisi’ doğru değildir. Böyle bir mezunumuz yoktur. Program ilk mezununu 2015’te vermiştir” mesajını paylaştı.

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MARKANIN ADI DA İDDİALARIN HEDEFİNDE

İsviçre’deki Patiswiss AG çikolata şirketi de, Türkiye’deki Patiswiss Çikolata ile hiçbir ilgilerinin olmadığını, marka adlarının izinsiz kullanımıyla ilgili daha önce şikayette bulunduklarını ve yasal işlem başlattıklarını açıkladı.

İSTİFA ETMİŞTİ

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevi bıraktığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Tunaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu sonuna kadar kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden, sonrasında tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum. Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Görev değişikliği, Yönetim Kurulu kararıyla hızlıca ilan edilecektir.