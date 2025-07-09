Trabzon’un istediği Boga’dan nice yönetimine çağrı: Bırakın gideyim

2027’ye kadar mukavelesi olmasına rağmen gemileri yakan sol kanat oyuncusu, 15 milyon avroda direten kulübünden anlayış bekliyor

Bordo mavililerde transfer çalışmaları devam ediyor. Başkan Ertuğrul Doğan’ın transferiyle bizzat ilgilendiği isimlerden birisi de Jeremie Boga’ydı. Nice forması giyen ve kulübüyle 2027’ye kadar mukavelesi bulunan Fildişi Sahili vatandaşı oyuncu, ayrılmayı kafaya koymuş durumda. Yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu belirterek Fırtanı’nın teklifini kabul eden 28 yaşındaki oyuncu kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Hatta bu konuda ricada da bulunuyor...

TEKKE ÇOK İSTİYOR

Boga, 15 milyon avro bonservis bedeli karşısında direten kulübünden anlayış göstermesini istiyor. Fransız ekibi ise 2023’te 17,5 milyon avroya Atalanta’dan aldığı oyuncusundan çok fazla zarar etmek niyetinde değil. Trabzonspor Kulübü ise en faz 7 milyon avro bandına kadar çıktı ve onu da satın alma opsiyonlu kiralama teklifi olarak önerdi. Teklifini yapıp beklemeye geçen Ertuğrul Doğan yönetimi, Nice yönetiminin direncinin kırılmasını bekliyor. Boga, Fatih Tekke’nin onay verdiği isimlerin başında geliyor.