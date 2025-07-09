Hoş geldin yeğenim! Fenerbahçe'den Duran Emmi sürprizi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe, kadrosuna kattığı Jhon Duran için bir video klip paylaştı. Klipte, Kurtlar Vadisi dizisinde oynayan ‘Duran Emmi’ lakaplı Kurtuluş Şakirağaoğlu da yer aldı.
Transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Jhon Duran için Kurtlar Vadisi temalı bir video paylaşan klüp, ünlü oyuncu Kurtuluş Şakirağaoğlu'na da yer verdi.
"JHON DURAN GELDİ DEYİVERSİNLER"
Şakiroğlu görüntülü konuşmada “Güzel ülkemize hoş geldin Duran yeğenim. Sırtında çubuklu forma, koca İstanbul sana emanet. Jhon Duran geldi deyiversinler” derken Kolombiyalı yıldız usta sanatçıya “Sağ ol emmi” şeklinde cevap verdi.
DUVARDAKİ DETAY DİKKATLERDEN KAÇMADI
Öte yandan videoda duvarda yer alan fotoğraflarda Duran Emmi karakteri ve Jhon Duran'ın vesikalık fotoğraflarının olduğu görüldü.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevda Altunbaş