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Jhon Duran'ın sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Jhon Duran&#039;ın sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, transferiyle büyük ses getirdi. Genç futbolcunun sözleşmesindeki çarpıcı detay ise sosyal medyada çok konuşuldu. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde başlayan Fenerbahçe, ilk transferini forvet bölgesine yaptı. Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun gidişiyle zayıflayan gol yollarını yıldız bir isimle takviye etmek isteyen sarı lacivertliler, mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Al-Nassr futbolcusu Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladı. Öte yandan Fenerbahçe'nin resmen duyurduğu çarpıcı transferde önemli bir gelişme yaşandı.

AL-NASSR DEFTERİ KAPANDI

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre;Jhon Duran bir daha Al-Nassr'a dönmeyecek. Suudi ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki yıldız için Al-Nassr defterinin tamamen kapandığı ifade edildi.

'SATIN ALMA' OPSİYONU YOK

Öte yandan Yağız Sabuncoğlu da Fenerbahçe ile Al-Nassr arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı. Buna göre Jhon Duran'ın sözleşmesinde 'satın alma opsiyonu' bulunmuyor.

Jhon Duran'ın sözleşmesindeki detay ortaya çıktı - 1. Resim

MANU'YU GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Jhon Duran için son anda Manchester United devreye girmiş ancak oyuncu Fenerbahçe'ye söz verdiği için İngiliz devini reddetmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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