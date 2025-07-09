PSG’den çifte müjde yakın! Fenerbahçe, hem Skriniar hem de Asensio için pazarlıkta 

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Mourinho’nun mutlaka alınmasını istediği Skriniar, 3 milyon avro fedakârlığa hazır. Yönetim, 10 numara Asensio için de bastırıyor…

M. EMİN ULUÇ'IN HABERİ - Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan John Duran’ı bir yıllığına kiralık olarak renklerine katan Fenerbahçe, gözünü şimdi savunma ve orta sahaya dikti. Teknik direktör Jose Mourinho’nun mutlaka yeniden takımında görmek istediği Milan Skriniar’da mutlu sona oldukça yaklaşan sarı lacivertliler, PSG’nin bir diğer yıldızı Marco Asensio’yu da bitirip iki yıldızı birden kadrosuna katmak istiyor. Slovak stoper Skriniar, Fenerbahçe’ye gelebilmek için PSG’den aldığı yıllık 12 milyon avroluk ücretinden indirim yaparak 9 milyon avroya yeniden çubuklu formayı giymeye razı oldu. Fenerbahçe, PSG’ye de bonservisi için 12 milyon avro önerdi.

ASENSİO'YA 12 MİLYON

Başkan Ali Koç, yakın ilişki içinde olduğu PSG Başkanı Nasır el-Halifi ile İspanyol yıldız Marco Asensio’nun transferi için de görüşmelerini sürdürüyor.

YILLIK 12 MİLYON AVRO

Koç’un yıldız oyuncu için de PSG’ye 15 milyon avro önerdiği öğrenildi. İspanyol oyuncuya ise yıllık 12 milyon avro teklif edildi. Fenerbahçe iki yıldızı da tapusuyla birlikte kadroya katarsa; sadece bu iki isim için toplamda yaklaşık 50 milyon avroyu kasasından çıkaracak.

37 MAÇTA 10 GOL

29 yaşındaki 10 numara Marco Asensio, geride kalan sezonun ilk yarısını PSG’de, ikinci yarısını ise kiralık olarak Aston Villa’da geçirdi. Bu süreçte 37 maça çıkan Asensio 10 gol atarken 5 de asist yaptı.

PAS BAĞLANTISI O OLACAK

Fenerbahçe’nin Anderson Talisca, John Duran ve En-Nesyri’den oluşması beklenen ileri üçlüsü gol ortalamalarıyla dikkati çekiyor. Yeni sezonda takımı 4-3-3 formatıyla oynatması beklenen Mourinho, bu üçlünün pas bağlantısını Asensio ile kurmak istiyor.