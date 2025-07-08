Fenerbahçe ile PSG arasında şaşırtan takas senaryosu! Masada hangi futbolcular var?

Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, karşılıklı olarak birbirlerinin futbolcularına talip oldu. Sarı-lacivertliler, Avrupa ekibinden iki ismi isterken, PSG de Fenerbahçe'nin genç oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Taraflar arasındaki temasların "takas" usulüne dönebileceği gündemde. İşte masadaki isimler ve detaylar...

Geçtiğimiz sezon Avrupa futboluna damgasını vuran ve Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere tam üç kupayı müzesine götüren Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Şampiyonlar Ligi, Ligue 1 ve Fransa Kupası’nı kazanan PSG, yaz transfer döneminde henüz herhangi bir hamlede bulunmadı. Kadrosunda birçok yıldız ismi barındıran Fransız ekibi, geleceğe yatırım yapma hedefi doğrultusunda genç yetenekleri takibe aldı.

YENİ GÖZDESİ FENERBAHÇE'DEN

Potansiyelli genç oyunculara yönelen PSG, bu kez rotasını Türkiye’ye çevirdi. NTV’nin Fransız basınından aktardığına göre; Benfica’dan Tiago Araujo için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan PSG, alternatif arayışına girdi.

YUSUF AKÇİÇEK RADAR ALTINDA

Haberde yer alan bilgiye göre, PSG’nin gündemindeki isimlerden biri Fenerbahçe’nin genç stoperi Yusuf Akçiçek. 2005 doğumlu futbolcunun yaşı, fiziksel gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve potansiyeli nedeniyle ön plana çıktığı belirtildi.

PSG’nin scout ekibinin Yusuf’u yakından izleyerek detaylı bir rapor hazırlayacağı kaydedildi.

TRANSFER MASASINDA ÇİFTE GÖRÜŞME

Öte yandan Fenerbahçe’nin de PSG’den iki yıldız isimle ilgilendiği biliniyor. Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar transferinde sona yaklaşırken, Marco Asensio ile de sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.

Taraflar arasındaki temasların, Yusuf Akçiçek transferini de kapsayacak şekilde genişleyebileceği ifade ediliyor