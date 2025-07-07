Jhon Duran sonrası ikinci bomba! Fenerbahçe rotasını PSG'ye çevirdi

Gol yollarını Jhon Duran ile takviye eden Fenerbahçe, kadrosuna bir de stoper katmak istiyor. Sarı lacivertliler, Skriniar için PSG ile görüşmelerini hızlandırdı.

Geçtiğimiz sezonu büyük hayal kırıklığı ile kapatan ve teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

Sezonun ilk transferini Al-Nassr'dan Jhon Duran ile yapan sarı lacivertliler, golcü oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladığını resmen duyurdu. Duran'ın ardından kadrosuna bir de stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de hedef, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar.

FENERBAHÇE'NİN EN BÜYÜK HEDEFİ...

Sezonun tamamlanmasının ardından deneyimli stoper PSG'ye dönerken Fenerbahçe, Skriniar'ın bonservisini almayı planlıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Milan Skriniar transferi için görüşmelerini sürdürüyor ve anlaşma sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Ayrıca Skriniar'ın Jhon Duran'ın ardından Fenerbahçe'nin transferdeki en büyük hedefi olduğuna vurgu yapıldı.

PSG'den ayrılması beklenen Slovak stoper, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde 23 maça çıkarken 3 gol ve 2 asist kaydetti.