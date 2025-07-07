Arsenalli yıldız gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için bakın ne yaptı

Arsenal forması giyen Belçikalı yıldız gemileri Fenerbahçe için yaktı. Menajerinin sarı lacivertlilere gelmesine sıcak bakmaması üzerine flaş bir adım atan futbolcu için Fenerbahçe'nin yakın zamanda harekete geçeceği iddia edildi. İşte detaylar...

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, gözünü Premier Lig devi Arsenal forması giyen Leandro Trossard'a çevirdi. 30 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen sar lacivertliler, beklenmeyen bir engele takıldı.

Arsenal ile olan sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan ve yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan Belçikalı yıldız, Fenerbahçe'nin ilgisine ise sıcak bakıyor. Ancak Trossard'ın menajeri Dirk Hebel ise oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelmesini istemedi. Belçikalı futbolcu, bu gelişme üzerine flaş bir harekete imza attı.

Sözcü'nün haberine göre; Leandro Trossard, menajerini değiştirerek Türk futbol piyasasında aktif olan DW Sports Management'a geçti.

3 YILLIK SÖZLEŞME HAZIR

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe yönetimi Trossard için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertli yönetimin 3 yıllık sözleşme karşılığında tecrübeli yıldızın ücret beklentisini karşılamaya hazır olduğu öğrenildi.

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin İngiliz deviyle bir yıllık sözleşmesi kalan Trossard için Arsenal’e 15 milyon euro bonservis bedeli önerdiği de belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 56 maça çıktı ve 10 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Belçika Milli Takımı’nda da aktif olarak forma giyen Trossard, 45 maçta 10 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.