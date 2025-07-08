İddialar doğru çıktı, Oosterwolde imzayı attı! Kulüp resmen açıkladı

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Son dakika haberi: Geçtiğimiz sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonun büyük kısmında forma giyemeyen Jayden Oosterwolde'nin sarı lacivertli kulüple sözleşmesini uzatacağı iddia ediliyordu. Fenerbahçe'den konuya dair resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin 2027'de sona erecek olan sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA VAR

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Jayden Oosterwolde'yle birlikte Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin'in sözleşmesinin de uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “2025/2026 sezonu yapılandırmasına devam edilen Futbol A Takımımızda; oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde’nin sözleşmesi 2028 yılına dek uzatılmış, Futbol Akademimizden yetişen genç futbolcularımızdan Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin’in kontratları ise 2029 yılına dek yenilenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

DE Ğ ER İ 13 M İ LYON EURO

İtalyan kulübü Parma'dan 2023'te 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Oosterwolde'nin piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.