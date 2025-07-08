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'Doping' sözleri başına iş açtı! Maximin'e 4 ayrı suçtan suç duyurusu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Allan Saint-Maximin'in 'doping' açıklamaları sonrası ortalık karıştı, o sözler yargıya taşındı. US-SEN, yıldız futbolcu hakkında tam 4 ayrı suçtan suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ve çıktığı 31 maçta 4 gol atıp 4 de asist üreten Allan Saint-Maximin, yaptığı açıklamalarda gündem oldu. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran 'doping' iddialarının ardından hem kulüpten hem de futbolcudan açıklamalar peş peşe gelirken, Uluslararası Sporcu Sendikası (US-SEN) da harekete geçti.

Ajansspor'un haberine göre; Fransız futbolcunun açıklamalarının kulübün itibarına zarar verdiğini belirten US-SEN, Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Başvuruda, Türk Ceza Kanunu ve 6222 sayılı yasa çerçevesinde soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.

'Doping' sözleri başına iş açtı! Maximin'e 4 ayrı suçtan suç duyurusu - 1. Resim

US-SEN tarafından yapılan başvuruda, Allan Saint-Maximin’in kamuoyuna yaptığı açıklamaların;

  • TCK m. 267’ye göre iftira,
  • TCK m. 217/A’ya göre halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma,
  • TCK m. 125/2’ye göre kamuya açık hakaret,
  • 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında sporda şiddeti ve düzensizliği teşvik edici nitelikte olduğu belirtildi.

Sendikanın Genel Başkanı Bekir Ayaz tarafından imzalanan başvuruda, Maximin’in beyanlarının kulübün saygınlığına ve Türk futbolunun uluslararası camiadaki imajına zarar verdiği, sporun barışçıl yapısını tehdit ettiği ve kamu vicdanını yaraladığı vurgulandı.

SONUÇ VE TALEP

Suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“Fransa uyruklu profesyonel futbolcu Allan Saint-Maximin hakkında gerekli soruşturmanın başlatılması, delillerin toplanması ve kamu davası açılarak cezalandırılması hususunda gereğini arz ederiz.”

US-SEN, bu açıklamaların sadece bir futbol kulübünü değil, sporda etik ve adil oyun ilkelerini hedef aldığını savunarak, hukuki sürecin kararlılıkla yürütülmesini talep ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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