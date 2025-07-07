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Fenerbahçe'nin yıldızından veda paylaşımı! İmza atmaya gidiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;nin yıldızından veda paylaşımı! İmza atmaya gidiyor
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sezonu 3 kupa ile tamamlayan Fenerbahçe Beko'nun başarılı ismi Nigel Hayes-Davis, takımına resmen veda etti.

Sarunas Jasikevicius liderliğinde sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe Beko, yarıştığı kulvarların hepsinde hedefe ulaştı ve müzesine 3 kupa birden götürdü. Sezonun sona ermesiyle birlikte takımda adeta yaprak dökümü başladı.

Şampiyon kadrodaki bazı isimler takımdan ayrılırken, son isim ise Nigel Hayes-Davis oldu. Amerikalı basketbolcu, yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere adeta veda etti. 

50 SAYILIK REKORUNU PAYLAŞTI

Nigel Hayes-Davis, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı ve bu fotoğrafta 50 sayı atarak rekor kırdığı Alba Berlin maçı sonrası çektiği fotoğraf ile kedisi ‘Sly’ ile olan karesine yer verdi.

Nigel Hayes-Davis'in paylaşımına Phoenix Suns'ı etiketleyip yanına kalp koyması dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin yıldızından veda paylaşımı! İmza atmaya gidiyor - 1. Resim

1 YILLIK İMZA ATACAK

ESPN’den Shams Charania, 30 yaşındaki Amerikalı forvetin, Phoenix Suns'tan gelen yaklaşık 2 milyon dolarlık öneriyi kabul ettiğini ve Davis'in önümüzdeki günlerde ABD'ye giderek yeni takımıyla 1 yıllık kontrata imza atacağını iddia etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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