Fenerbahçe'nin yıldızından veda paylaşımı! İmza atmaya gidiyor

Sezonu 3 kupa ile tamamlayan Fenerbahçe Beko'nun başarılı ismi Nigel Hayes-Davis, takımına resmen veda etti.

Sarunas Jasikevicius liderliğinde sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe Beko, yarıştığı kulvarların hepsinde hedefe ulaştı ve müzesine 3 kupa birden götürdü. Sezonun sona ermesiyle birlikte takımda adeta yaprak dökümü başladı.

Şampiyon kadrodaki bazı isimler takımdan ayrılırken, son isim ise Nigel Hayes-Davis oldu. Amerikalı basketbolcu, yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere adeta veda etti.

50 SAYILIK REKORUNU PAYLAŞTI

Nigel Hayes-Davis, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı ve bu fotoğrafta 50 sayı atarak rekor kırdığı Alba Berlin maçı sonrası çektiği fotoğraf ile kedisi ‘Sly’ ile olan karesine yer verdi.

Nigel Hayes-Davis'in paylaşımına Phoenix Suns'ı etiketleyip yanına kalp koyması dikkat çekti.

1 YILLIK İMZA ATACAK

ESPN’den Shams Charania, 30 yaşındaki Amerikalı forvetin, Phoenix Suns'tan gelen yaklaşık 2 milyon dolarlık öneriyi kabul ettiğini ve Davis'in önümüzdeki günlerde ABD'ye giderek yeni takımıyla 1 yıllık kontrata imza atacağını iddia etti.