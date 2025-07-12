Augusto sürprizi! Trabzonspor’un yeni golcüsü imzaya geldi

Bordo mavililerin Belçika ekibi Cercle Brugge’den bonservisiyle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Brezilyalı forvetten beklentisi büyük...

Bordo mavililerin sürpriz transeri Felipe Augusto oldu.

KONTROL SONRASI İMZA

Forvet bölgesine daha önce Paul Onuachu’yu alan Trabzonspor yönetimi, hücum bölgesine bir takviye daha yaptı. Hem de sessiz sedasız. Karadeniz ekibi, Belçika ekibi Cercle Brugge forması giyen Felipe Augusto’yu bitirdi. Oyuncu dün öğleden sonra İstanbul’a geldi ve başkan Ertuğrul Doğan ile görüştü. Kontroller sonrası imzayı atacak olan Augusto daha sonra takıma katılacak.

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DRAGUŞ KİRALANABİLİR

21 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 2024 kışında 3 milyon avro bonservis bedeliyle Corinthians’tan alınmıştı. Geleceğe yatırım olarak düşünülen oyuncu için kulübüne 5 milyon avro civarında bir bonservis ödemesi yapılacağı öğrenildi. Trabzonspor genç ismi yarışmacı takım içerisinde hem yedek kuvvet hem de yarınlara yatırım düşüncesiyle aldı. Denis Draguş’un ise eski kulübü Gaziantep FK’ya yeniden transferi gündeme geldi.