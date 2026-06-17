UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu için kura heyecanı sona erdi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Beşiktaş'ın ikinci ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, Danimarka'nın güçlü temsilcilerinden Midtjylland ile eşleşti. Şimdi ise gözler ''Beşiktaş-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?'' sorularının cevaplarına çevrildi.

Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının rakiplerinin netleşmesiyle birlikte gözler şimdi oynanacak karşılaşmalara çevrildi. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Danimarka temsilcisi karşısında iki maçlık kritik bir sınav verecek. Peki, Beşiktaş-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

Beşiktaş-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Avrupa Liginde 2. Eleme Turu heyecanı başladı

BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlarken Beşiktaş'ın ikinci ön eleme turundaki rakibi de netleşti. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda siyah-beyazlı ekip, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşti.

UEFA tarafından açıklanan takvime göre Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki ilk karşılaşmalar 23 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak. Rövanş mücadeleleri ise 30 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. Ancak eşleşmedeki maçların kesin başlama saatleri henüz UEFA tarafından duyurulmadı. Saat bilgileri, ilerleyen günlerde açıklanacak resmi programla netleşecek.

Beşiktaş-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Avrupa Liginde 2. Eleme Turu heyecanı başladı

BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kura çekiminin ardından eşleşmenin maç tarihleri belli olurken, karşılaşmaların oynanacağı statlar ve kesin organizasyon detayları için UEFA'nın resmi programı bekleniyor.

Bilinen takvime göre Beşiktaş ile Midtjylland arasındaki ilk mücadele 23 Temmuz'da, rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz'da oynanacak.

Beşiktaş-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Avrupa Liginde 2. Eleme Turu heyecanı başladı

AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ

Beşiktaş-Midtjylland (Danimarka)

Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika)

Tromsö (Norveç)-Viktoria Plzen (Çekya)

Sheriff (Moldova)/Aluminij (Slovenya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Dinamo Kiev (Ukrayna)/Universitatea Cluj (Romanya)-PAOK (Yunanistan)

Vojvodina (Sırbistan)/Ferencvaros (Macaristan)-Twente (Hollanda)

Hajduk Split (Hırvatistan)/Zilina (Slovakya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz)

Karabağ (Azerbaycan)/Vestri (İzlanda)-CSKA Sofya (Bulgaristan)/Derry City (İrlanda Cumhuriyeti)

Haberle İlgili Daha Fazlası