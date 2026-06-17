Güne yükselişle başlayarak 14.583 puanı test eden BIST 100 endeksi, sanayi ve hizmet sektörlerindeki kayıplarla günü %0,50 düşüşle 14.421 puandan tamamladı. ABD’de devam eden davanın uzlaşma ile çözüldüğü yönündeki gelişmelerin ardından Halkbank hisselerinde de güçlü yükseliş görüldü. Küresel piyasalarda Brent petrol %1,5 artışla 80,4 dolara çıkarken, altının onsu 4.344 dolar, yurt içinde dolar kuru ise 46,38 TL oldu.

Güne alıcılı bir seyirle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde gelen satış dalgasının ardından kazançlarını geri vererek günü yüzde 0,50 değer kaybıyla 14.421,15 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, güne 90,09 puan ve yüzde 0,62 artışla 14.583,18 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.375,38 puanı, en yüksek 14.604,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 değer kaybederek 14.421,15 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 91,84 puan ve yüzde 0,55 azalışla 16.606,67 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu... Halkbank'ın 9 yıllık davası düştü, hisseler uçuşa geçti

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE HALKBANK

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,48, mali endeks yüzde 0,16 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,02, hizmetler endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 68'i geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Halkbank, Türk Hava Yolları, ASELSAN​​​​​​​, Akbank ile SASA​​​​​​​ Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Piyasalarda gün sonu... Halkbank'ın 9 yıllık davası düştü, hisseler uçuşa geçti

ALTIN GÜNÜ NASIL KAPATTI?

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 344 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 531 bin 991 lira oldu.

Piyasalarda gün sonu... Halkbank'ın 9 yıllık davası düştü, hisseler uçuşa geçti

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,96, bileşik getirisi yüzde 41,55 seviyesinde gerçekleşti.

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DÖVİZ KURU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,1984, satışta 46,3835 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,1801, satışta 46,3652 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3389 ve dolar/yen paritesi 160,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,5 artışla 80,4 dolardan işlem görüyor.

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