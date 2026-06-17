ABD'de Halkbank aleyhinde 2019 yılından beri devam eden ceza davası mahkeme onayıyla son buldu.

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi gerekçe gösterilerek Halkbank'a dava açılmıştı. 9 yıldır devam eden dava bugün resmen sonlandı.

"KESİN VE NİHAİ OLARAK KAPANDI"

Davanın düşmesiyle ilgili bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde 17 Haziran 2026 Çarşamba günü (bugün) gerçekleşen duruşma neticesinde Mahkeme tarafından Bankamızın ABD’deki ceza davasının düşürülmesi onaylanmıştır. Böylece Bankamız hakkında ABD’de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır. Kararın Bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz.

ABDde görülen Halkbank davası 9 yıl sonra düştü

Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir"

Daha önce açıklandığı üzere anlaşma kapsamında Halkbank, herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi adli veya idari para cezası da ödemeyecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası