ABD Başkanı Donald Trump, İran ile vardıkları anlaşmadan memnun olduklarını belirterek, "Eğer 60 gün içinde anlaşamazsak bombalamaya geri döneriz" diyerek Tahran yönetimine açık mesaj verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde İran ile yürütülen müzakerelere ve varılan mutabakata ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Anlaşma tam istediğimiz gibi oldu" diyen Trump, "Bu anlaşmayı yapmasaydık, iki hafta daha, üç hafta daha, dört hafta daha, hatta iki yıl daha bomba atmaya devam edebilirdik. Bu durumda Hürmüz Boğazı asla açılmazdı. dedi.

"60 GÜN İÇİNDE ANLAŞAMAZSAK..."

"Anlaşma tam istediğimiz gibi oldu" diyen ABD Başkanı, "Bir ekonomik felaket görmek istemedim. Eğer devam etseydik böyle bir şey olabilirdi. 60 gün içinde anlaşamazsak bombalamaya geri döneriz" ifadelerini kullandı.

Trump, mutabakat zaptının bir örneğini de İsrail'e gönderdiklerini belirtti.

"LÜBNAN İÇİN ÜZÜLÜYORUM"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Lübnan konusunda anlaşamadıklarını ifade eden Trump, "Netanyahu bazen biraz fazla heyecanlanıyor ama iyi bir ortak. İsrail, Hizbullah konusunda daha iyi iş çıkarabilirdi, Lübnan için üzülüyorum" diye konuştu.

Barış anlaşmasının Ortadoğu genelindeki daha büyük bir barışın başlangıcı olmasını umduğunu söyleyen Trump, “Suriye lideri, Hizbullah'la ilgili sorunu çözmek ister çünkü Hizbullah onların da düşmanı. İbrahim Anlaşmaları'nın genişletilmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

ABD ve İran arasında imzaların cuma günü atılabileceğini söyleyen Trump, "İranlılar anlaşmak istiyor. İmzalamazlarsa en baştan başlarız" dedi.

"Anlaşma yapmamız G7 ortaklarımızı çok heyecanlandırdı" diyen Trump, bu süreç için Pakistan'a ve Katar'a çok teşekkür ettiğini ifade etti.

"Nükleer dışındaki konularda Körfez ülkeleriyle çalışıyoruz. İran'ın nükleer silahı olmayacak" diyen ABD Başkanı, "Bunun Ortadoğu'daki büyük bir barışın başlangıcı olmasını umuyorum" dedi.

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