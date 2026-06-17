Trump, "İsrail’in kendisini korumasını istiyorum fakat bunu yaparken sağduyulu davranmasını da istiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump G7 Zirvesi kapsamında ülke liderleriyle görüşmeye devam ediyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi bir araya gelen ABD Başkanı İsrail'i Lübnan'daki gerilim üzerinden yeniden uyardı.

'SAĞDUYULU OLUN'

ABD Başkanı "İsrail'in kendini koruyabilmesini istiyorum, ama onların sağduyulu olmasını da istiyorum." dedi.

Trump'tan İsrail'e yeni uyarı! "Sağduyulu davranın"

Hürmüz Boğazı'nın güvenliği hakkında gelen soruları cevaplayan ABD Başkanı Trump, müttefiklerine yönelik uyarılarda bulundu:

"İran nükleer silah sahibi olmayacak ve Hürmüz Boğazı hemen açılacak. İran ile anlaşma sayesinde borsa endekslerinde büyük bir artış oldu ve petrol fiyatları önemli ölçüde düştü. Nükleer silahsız bir İran devleti olacak. İran, 47 yıl boyunca dünyayı kullandı ve mevcut anlaşma, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelleyen bir duvardır. İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelledim. Anlaşma uzun ve bence bir anlaşmaya dönüşecek. Eğer İran anlaşmayı uygulamazsa, baştan başlayacağız. İran'a gittik ve ilk hafta onları askeri olarak yendik. İsrail'in bunu takdir etmesini istiyorum. İranlıların anlaşmayı uygulayacağını düşünüyorum. Eğer uygulamazlarsa bombalamaya devam edeceğiz. Anlaşmaların nelere sebep olduğunu asla bilemezsin, ama çok yakında öğreneceksin. Bence bu gerçekleşecek. Onlar imzalamak istiyorlar, normal hayatlarına dönmek istiyorlar. Savaşın ilk haftasında İran'ı askeri olarak yendik. Kimse bunun yapılabileceğini düşünmedi. Avrupalıların Hürmüz'e mayın önleme gemileri göndermesine ihtiyacımız yok, ama göndermek istiyorlarsa, bu iyi bir şey."

Trump'tan İsrail'e yeni uyarı! "Sağduyulu davranın"

MODİ HAKKINDA 'BİR KATİL KADAR SERT" DEDİ

ABD Başkanı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin karakteri ve müzakere tarzı hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinen Trump, "Çok yakın. Modi çok zor bir müzakerecidir. O, en güzel görünen adam. O çok hoş görünüyor. O bir meleğe benziyor. Ama aslında o bir katil kadar sert. O bir katil. Ama o çok iyi görünüyor, bu yüzden sizi şaşırtıyor. En iyi ilişkimiz var. Daha yakın olamayız ki Modi'nin söylediği gibi, o ve ben ve uluslarımız olabilir ama bu gerçekten ikimizle başlıyor. Daha önce bu kadar yakın olamazdık dedi. Trump, iki ülkenin gelecekteki planlarına dair ise "Gelecekte bir ara Hindistan'a gideceğiz" şeklinde konuştu.

HİNDİSTAN'A GÜVENCE: "EĞER SALDIRIYA UĞRARLARSA ORADA OLACAĞIZ"

Hindistan'ın güvenliği ve muhtemel askeri tehditler karşısında Trump, Modi yönetimine tam destek verdi:

"Eğer onlara saldırılsaydı, onlara yardım etmek için orada olurduk. Eğer herhangi biri o adama saldırırsa, biz orada olacağız. Şimdi, yeni bir lider gelirse, emin değilim..."

PUTİN'İ AYAĞA KALDIRACAK YAPTIRIM SİNYALİ

Rusya lideri Vladimir Putin hakkında soruları cevaplayan Trump şunları aktardı:

"Rusya'ya yaptırımlar uygulamayı düşünüyorum. Bunu incitiyoruz. Petrol fiyatının ne kadar düştüğünü görüyoruz.Yakında dört ay önceki seviyeye dönecek. Bu oldukça şaşırtıcı. Putin'in Ukrayna'daki devam eden çatışmadan daha fazla sorumlu olup olduğu hakkında yorum yapmak istemiyorum çünkü bunu çözmeye çalışıyorum. Bu işi kolaylaştırmıyor. Amerikan füzelerinin Ukrayna'da üretilmesine izin verilmesi konusunda, onlar bunu yapmak isterler, biz bunu inceleyeceğiz, onlar bunu istediler."

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