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Rize'de katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rize&#039;de katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var
Trafik Kazası, Ölüm, Yaralı, Rize, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rize’nin Fındıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

M.Ç. (47) idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Sümer köyü Yalı mevkisindeki kavşakta aynı istikamette ilerleyen V.A. (35) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle V.A'nın kullandığı araç, yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

Rize'de katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

1 ÖLÜ, 8 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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