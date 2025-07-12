Rize'de katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var

Rize’nin Fındıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

M.Ç. (47) idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Sümer köyü Yalı mevkisindeki kavşakta aynı istikamette ilerleyen V.A. (35) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle V.A'nın kullandığı araç, yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

1 ÖLÜ, 8 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.