Niğde'de korkunç kaza: Şarampole devrilen araçlardan yola savruldular: 1'i ağır 18 yaralı

Niğde'de tır, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Tır ve minibüs şarampole devrilirken; araçlarda bulunan bazı yolcular, çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. 1'i ağır 16 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Niğde - Adana karayolu Eminlik Kavşağı yakınlarında tır, minibüs ve otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır ile minibüs şarampole devrilirken; olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken; araçlarda bulunan bazı yolcuların karayoluna savrulduğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 16 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.