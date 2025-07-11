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Lunapark dönüşü kaldırımda yürüyorlardı! Baba-oğul feci kazada can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Lunapark dönüşü kaldırımda yürüyorlardı! Baba-oğul feci kazada can verdi
Trafik Kazası, Lunapark, Antalya, Konyaaltı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya Konyaaltı'nda birlikte vakit geçirmek için lunaparka giden baba Yunus Tekerci (38) ile 8 yaşındaki oğlu Adem; sürücüsü Caner S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıkıp, savrulan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün gece 00.50 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Oğlu Adem Efe Tekerci'yi akşam saatlerinde (8) lunaparka götüren Yunus Tekerci (38), bir süre burada oğlu ile vakit geçirdikten sonra eve dönmek için yola çıktı.

LUNAPARK DÖNÜŞÜ FECİ KAZA

Baba-oğul, kaldırımda yürümeye başladı. Bu sırada alt geçitten çıkıp direksiyon hakimiyetini kaybeden Caner S.'nin kullandığı 34 GU 5081 plakalı otomobil önce refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, kaldırıma çıkarak baba-oğula çarptı.

Lunapark dönüşü kaldırımda yürüyorlardı! Baba-oğul feci kazada can verdi - 1. Resim

ÇOCUK OLAY YERİNDE, BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken; yapılan kontrollerde Adem Efe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı ağır yaralı olarak atlatan baba Yunus Tekerci ve otomobilde yolcu olarak bulunan Şenay A. (27), olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba Yunus Tekerci, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Lunapark dönüşü kaldırımda yürüyorlardı! Baba-oğul feci kazada can verdi - 2. Resim

Baba-oğulun cansız bedenleri işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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