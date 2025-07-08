Antalya'da suçüstü! Rüşvet parasıyla yakalandılar: Aralarında SGK müfettişleri de var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Temmuz 2025 15:38 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 15:48 - Güncelleme:

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen rüşvet soruşturmasında, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) görevli 2 müfettiş ile bir kişi, 90 bin euro ile suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlarca tutuklandı.

Antalya'da özel hastanelerin denetimleri sırasında tespit edilen eksikliklerin görmezden gelinmesi, eksikliklerin giderilmesi ve ceza yazılmaması karşılığında 120 bin euro talep ettikleri belirlenen SGK müfettişleri, KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. RÜŞVET PARASIYLA YAKALANDILAR 90 bin euro (yaklaşık 4 milyon 200 bin TL) rüşvet parası ile birlikte yakalanan 2'si müfettiş 3 şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. TUTUKLANDILAR Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "rüşvet" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildiler. İlgili Haber Kimi ağladı, kimi canını hiçe saydı... Antalya'daki yangında hüzünlendiren anlar

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş