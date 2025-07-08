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Antalya'da suçüstü! Rüşvet parasıyla yakalandılar: Aralarında SGK müfettişleri de var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Rüşvet, SGK, Suç, Antalya, Emniyet, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen rüşvet soruşturmasında, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) görevli 2 müfettiş ile bir kişi, 90 bin euro ile suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlarca tutuklandı.

Antalya'da özel hastanelerin denetimleri sırasında tespit edilen eksikliklerin görmezden gelinmesi, eksikliklerin giderilmesi ve ceza yazılmaması karşılığında 120 bin euro talep ettikleri belirlenen SGK müfettişleri, KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Antalya'da suçüstü! Rüşvet parasıyla yakalandılar: Aralarında SGK müfettişleri de var - 1. Resim

RÜŞVET PARASIYLA YAKALANDILAR

90 bin euro (yaklaşık 4 milyon 200 bin TL) rüşvet parası ile birlikte yakalanan 2'si müfettiş 3 şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Antalya'da suçüstü! Rüşvet parasıyla yakalandılar: Aralarında SGK müfettişleri de var - 2. Resim

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "rüşvet" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildiler.

Antalya'da suçüstü! Rüşvet parasıyla yakalandılar: Aralarında SGK müfettişleri de var - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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