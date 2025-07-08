Antalya'yı birbirine katan Zeus'un sahibi konuştu! "İnsanlara saldırmazdı, sosyal bir aslandı"

Antalya Manavgat'taki hayvanat bahçesinden kaçan 'Zeus' isimli aslan, kenti birbirine katmıştı. Bahçede uyuyan çiftçi Süleyman Kır'ı (53) yaralayan aslan, saatler sonra etkisiz hale getirilmişti. Zeus'un kaçtığı hayvan parkının işletme sahibi Yaşar Kaplan, "Çok sakin, sosyal bir hayvandı. Normalde insanlara saldırmazdı. Yaptığına anlam veremedik" dedi.

Zeus isimli 4 yaşındaki erkek aslan, Ankara'daki hayvan parkının ruhsatının iptal edilmesi nedeniyle 9 ay önce Antalya'ya götürüldü. İşletme sahipleri Yaşar Kaplan ve Ahmet Zeki'nin Antalya'nın Manavgat ilçesinde açtıkları hayvan parkındaki kafesinden 5 Temmuz gecesi saat 03.00 sularında kaçan Zeus, yakınlarda yer alan bir bahçeye girdi. O sırada bahçede uyuyan çiftçi Süleyman Kır, aslanın saldırısına uğradı.

Polis ve jandarma ekipleri, havaya ateş ederek aslanı uzaklaştırdı. Zeus'un darbeleriyle yaralanan çiftçi, hastanede tedavi altına alındı. Avcılar tarafından vurulduğu ileri sürülen aslan ise hayatını kaybetti.

"HAYVANAT BAHÇESİ DEĞİŞİNCE STRESE GİRDİ"

Parktan kaçan aslanın sahibi Yaşar Kaplan, "Buradaki Aslanpark'ın sahibiydim. Zeus'un annesini ve babasını yurt dışından getirmiştik, kendisi de burada doğmuştu, 3 kardeşti. Normalde çok sakin bir hayvandı. Ankara'daki ruhsatımız iptal olunca Antalya'da hayvanat bahçesi açtık. Zeus oraya gidince strese girdi sanırım. Anlam veremedik yaptığına. Kaçmış olduğuna inanamadık. Yaralanan kişiye çok üzüldük. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zeus'un böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmiyorduk. Normalde insanlara saldırmazdı. Sosyal bir hayvandı" dedi.

"ÇOCUĞUM ÖLDÜRÜLMÜŞ GİBİ HİSSETTİM"

Zeus'un hayatını kaybetmesi sebebiyle üzgün olduğunu dile getiren Kaplan, "Saldırdığı kişide iyi ki battaniye varmış. Güçlü birisiymiş ki kurtulmuş. Zeus'un öldürülmesine de çok üzüldüm. Sanki çocuğum öldürülmüş gibi hissettim. Saldırıya uğrayan kişinin oğluyla da görüştük. Zeus Ankara'dayken beraber oynuyorduk, hep bir aradaydık. Olanlara önce inanamadık. Bu olaylar keşke yaşanmasaydı" şeklinde konuştu.

ASLAN HEYKELİNE ZEUS'UN ADINI YAZDIRACAK

"İşlettiğim restoranın giriş kapısında yer alan aslan heykelinin üzerine Zeus yazdıracağım" açıklamasını yapan Yaşar Kaplan, hayatını kaybeden aslanın hatırasını bu şekilde yaşatacağını söyledi.