Aslan kafesinden kaçmıştı! Türkiye'nin konuştuğu hayvanat bahçesiyle ilgili yeni gelişme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan hayvanat bahçesindeki kafesinden kaçan aslan, çiftçi Süleyman Kır'a saldırarak yaralamıştı. Ekipler tarafından itlaf edilen aslanın kaçtığı hayvanat bahçesi, yapılacak denetim sonuna kadar mühürlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bulunan hayvanat bahçesinden 6 Temmuz Pazar günü saat 03.21'de kaçan bir erkek aslan, D-400 kara yolu yakınlarında tarlasını suladıktan sonra yakın bir noktada yere uzanan Süleyman Kır’a saldırarak yaralamıştı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kaçan aslanın izini sürmüş, ekipler hayvanın D-400 kara yolu üzerinden ormanlık alana yöneldiğini tespit etmişti. Kaçak aslan bir süre sonra ise itlaf edilmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aslan saldırısında yaralanan Süleyman Kır’ın tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAYVANAT BAHÇESİ MÜHÜRLENDİ

Manavgat Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, hayvanat bahçesinin Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından içerisindeki hayvanların bakımı, kafeslerin güvenliği gibi konuların yetkililerce gerçekleşecek denetime kadar mühürlendiği belirtildi. İçerideki diğer hayvanların bakımlarının ise kontrollü bir şekilde sürdüğü aktarıldı.