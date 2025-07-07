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Aslan kafesinden kaçmıştı! Türkiye'nin konuştuğu hayvanat bahçesiyle ilgili yeni gelişme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aslan kafesinden kaçmıştı! Türkiye&#039;nin konuştuğu hayvanat bahçesiyle ilgili yeni gelişme
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan hayvanat bahçesindeki kafesinden kaçan aslan, çiftçi Süleyman Kır'a saldırarak yaralamıştı. Ekipler tarafından itlaf edilen aslanın kaçtığı hayvanat bahçesi, yapılacak denetim sonuna kadar mühürlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bulunan hayvanat bahçesinden 6 Temmuz Pazar günü saat 03.21'de kaçan bir erkek aslan, D-400 kara yolu yakınlarında tarlasını suladıktan sonra yakın bir noktada yere uzanan Süleyman Kır’a saldırarak yaralamıştı.

Aslan kafesinden kaçmıştı! Türkiye'nin konuştuğu hayvanat bahçesiyle ilgili yeni gelişme - 1. Resim

Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kaçan aslanın izini sürmüş, ekipler hayvanın D-400 kara yolu üzerinden ormanlık alana yöneldiğini tespit etmişti. Kaçak aslan bir süre sonra ise itlaf edilmişti.

Aslan kafesinden kaçmıştı! Türkiye'nin konuştuğu hayvanat bahçesiyle ilgili yeni gelişme - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aslan saldırısında yaralanan Süleyman Kır’ın tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aslan kafesinden kaçmıştı! Türkiye'nin konuştuğu hayvanat bahçesiyle ilgili yeni gelişme - 3. Resim

HAYVANAT BAHÇESİ MÜHÜRLENDİ

Manavgat Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, hayvanat bahçesinin Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından içerisindeki hayvanların bakımı, kafeslerin güvenliği gibi konuların yetkililerce gerçekleşecek denetime kadar mühürlendiği belirtildi. İçerideki diğer hayvanların bakımlarının ise kontrollü bir şekilde sürdüğü aktarıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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