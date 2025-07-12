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T3 Vakfı'nın acı günü! Erzincan'daki kazada vefat eden genç DENEYAP öğrencisi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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T3 Vakfı&#039;nın acı günü! Erzincan&#039;daki kazada vefat eden genç DENEYAP öğrencisi çıktı
Erzincan, Kaza, Ölüm, Taziye, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 12 yaşındaki Emre Kazan hayatını kaybetti. Kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralanırken Kazan'ın DENEYAP Teknoloji Atölyesi öğrencisi olduğu öğrenildi. T3 Vakfı taziye yayınladı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Köroğlu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemal D'nin (62) kullandığı 48 KD 107 plakalı panelvan, Önder K. (44) idaresindeki 24 BA 487 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan DENEYAP Teknoloji Atölyesi öğrencisi Emre Kazan (12) olay yerinde hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yaralanan sürücüler ile S.D. (60), A.Y. (39), M.D.Y. (7), S.Y. (4), B.Y. (10), B.K. (36) ve M.K. (10) ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

T3 Vakfı'nın acı günü! Erzincan'daki kazada vefat eden genç DENEYAP öğrencisi çıktı - 1. Resim

Kazada hayatını kaybeden Erzincan Tapu Kadastro personellerinden Önder Kazan'ın oğlu Emre Kazan’ın cenazesi Erzincan’ın Yoğurtlu Mahallesinden son yolculuğuna uğurlandı.

T3 Vakfı vefatın ardından şu mesajı yayınladı:

"Erzincan DENEYAP Teknoloji Atölyesi öğrencimiz ve bursiyerimiz Emre Kazan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Öğrencimize Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

T3 Vakfı'nın acı günü! Erzincan'daki kazada vefat eden genç DENEYAP öğrencisi çıktı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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