Murat Boz’dan yeni imaj! Farklı saç stili çok konuşulacak

İbrahim Tatlıses ile aynı filmde oynamıştı! Suphiye Orancı o meşhur filmde de figüranlık yapmış

İbrahim Tatlıses ile aynı filmde oynamıştı! Suphiye Orancı o meşhur filmde de figüranlık yapmış

Ünlü şarkıcı Murat Boz imaj değiştirdi. Son halini sosyal medyada paylaşan Boz’a pek çok yorum gelirken, takipçileri “Gerçek mi?” , “Bu sen misin?” demekten kendini alıkoyamadı.

Başarılı şarkıları ve sahne performansıyla adından söz ettiren Murat Boz, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sürdü. Fotoğrafı kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

SAÇ EKTİRMİŞTİ

Uzun yıllar saç protezi kullanan Murat Boz, yurt dışında saç ektirmişti. Ünlü popçu Amsterdam’daki özel bir klinikte saç ektirdikten sonra fotoğrafını paylaşmıştı.

YENİ HALİ BEĞENİLMEDİ

Murat Boz, son olarak imaj değişikliğine gitti, son haliyle sosyal medyanın diline düştü. Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilen ve bu yıl 12'nci kez düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nda sahne alan Boz, konserden karelerini peş peşe Instagram hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının bu halini pek beğenmeyen takipçileri yorum yapmadan edemedi.

İşte Murat Boz'un son hali...

HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI

Boz’un bazı takipçileri bu halini kendisine yakıştırırken, bazıları ise beğenmediğini belirterek “Gerçek mi?” , “Bu sen misin?” , “Abi hiç mi arkadaşın yok senin?” tarzında yorumlar yaptı.