Cem Yılmaz 51 yaşında! ‘Uzun yaşamımın sırrı hep…’

İbrahim Tatlıses ile aynı filmde oynamıştı! Suphiye Orancı o meşhur filmde de figüranlık yapmış

İbrahim Tatlıses ile aynı filmde oynamıştı! Suphiye Orancı o meşhur filmde de figüranlık yapmış

23 Nisan doğumlu komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 51. yaş gününü kutladı. Arabasıyla verdiği bir pozu paylaşan Yılmaz, altına “Uzun yaşamımım sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem” notunu düştü.

23 Nisan 1973 yılında doğan Cem Yılmaz, 51 yaşına bastı. Yılmaz, Instagram hesabından doğum gününe özel bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ve Necla Karahalil ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Cem Yılmaz yeni yaşını kutladı. Araba koleksiyonu bulunan isim, siyah aracının önünde poz verdiği karenin üzerine büyük puntoyla ’51’ yazdı.

“UZUN YAŞAMIMIN SIRRI HEP POZİTİF BAKMAM…”

Cem Yılmaz doğum günü pozunun altına ise esprili bir not düştü ve uzun yaşamın sırrını da paylaştı:

Hahhhahhhahhhahhahh hiç bu yaşa kadar geleceğim aklıma gelmemişti :))) Müthiş. Doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma teşekkür ederim… Uzun yaşamımın sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem. Bir de kendimi merkeze koymam…Ve elbette quantum ve çok az zencefil! Ama çok az (yok denecek kadar) ve elbette evren ! Bir de çok genç yaştan itibaren yoga… Hep ama! Devamlı… Teşekkürler hayat, teşekkürler 2024.”

SAĞLIK SORUNUNU AÇIKLADI

Öte yandan Yılmaz geçtiğimiz günlerde sağlık sorununu açıklamıştı. Yeni gösterisinde açıklama yapan Yılmaz “Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık” demişti.