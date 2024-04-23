İbrahim Tatlıses ile aynı filmde oynamıştı! Suphiye Orancı o meşhur filmde de figüranlık yapmış

Metin Akpınar’ın öz kızı olduğunu DNA testiyle kanıtlayan Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı’nın programına konuk olmuştu. Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan kadına Anlı’nın takipçileri ulaştı. Programda Suphiye Orancı’nın İbrahim Tatlıses’in filmlerinde figüranlık yaptığı görüntüler ekrana verildi. Son olarak Orancı’nın ikiz kızlarının babası Metin Akpınar’la da aynı filmde rol aldığı ortaya çıktı.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini aramak için Müge Anlı’ya katıldı. Programdaki açıklamalarıyla dikkat çeken Nebioğlu’nun en son 2010’da konuştuğu annesi Suphiye Orancı’ya ulaşıldı.

“KOCAM EVDE, KONUŞMAK İSTEMİYORUM” DEYİP POLİS ÇAĞIRDI

4 evlilik dışı, toplamda ise 6 çocuğu olan ve Almanya’da yaşayan Suphiye Orancı’ya Müge Anlı’nın bir takipçisi ulaştı. Almanya’daki adrese giden bir izleyici Orancı’nın “Kocam evde, bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum” dediğini söyledi. Kızının çağrısına kulak vermeyen kadın, durumdan rahatsız olarak polis çağırdı.

Müge Anlı - Metin Akpınar - Suphiye Orancı - Duygu Nebioğlu

İBRAHİM TATLISES: SUPHİYE ORANCI’YI TANIMIYORUM

Müge Anlı’da konu enine boyuna masaya yatırılırken, Suphiye Orancı’nın yıllar önce İbrahim Tatlıses ile aynı filmde oynadığı ortaya çıktı. Orancı’nın geçmişte figüranlık yaptığı ve Tatlıses ile birlikte ‘Yalan (1982)’ ve ‘Yorgun (1983)’ filmlerinde rol aldığı ortaya çıktı.

Olayda adı geçen sanatçı ise konuyla ilgili “Hatırlamıyorum. Arkada geçmiş öyle ama hatırlamıyorum. Figüranlardan biri... Prodüksiyon ondan sorumludur. Ben yönetmen ve oyuncuyum. Ben tanımam kimi getirdiklerini. Tanımıyorum yani” açıklamasını yaptı.

Suphiye Orancı - İbrahim Tatlıses

METİN AKPINAR’IN FİLMİNDE DE OYNAMIŞ

Tatlıses ile aynı filmde rol alan Suphiye Orancı’nın kızlarının babası Metin Akpınar’la da aynı filmde oynadığı ortaya çıktı. Başrollerinde Metin Akpınar ve Zeki Alasya’nın olduğu 1983 yapımı ‘Dönme Dolap’ adlı yapımda rol alan Orancı’nın filmdeki sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın 'Dönme Dolap' filmi...