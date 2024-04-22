Filmlerinde figüranlık yapmıştı! İbrahim Tatlıses’ten ‘Suphiye Orancı’ açıklaması

Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı’yı bulmak için Müge Anlı’nın programına konuk oldu. Orancı’nın geçmişte figüranlık yaptığı ve İbrahim Tatlıses ile birkaç filmde rol aldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Tatlıses ise “Arkadan öyle geçmiş, tanımıyorum” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Metin Akpınar’ın DNA testiyle ünlü sanatçının babası olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert’e katıldı. Nebioğlu’nun programda söyledikleri dikkat çekerken, Orancı’nın yıllar önce Tatlıses ile aynı filmde oynadığı ortaya çıkınca ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.

Müge Anlı - Metin Akpınar - Suphiye Orancı - Duygu Nebioğlu

UĞUR DÜNDAR’DAN BABALIK İDDİALARINA CEVAP

Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar’ın kızı olduğunun DNA testiyle kanıtlanmasının ardından ablası Dilara Gülatan’ın babasının Uğur Dündar olduğunu öne sürdü. Konuyla ilgili açılan babalık davasının devam ettiği öğrenilirken, Dündar iddiaları reddetti ve şu açıklamayı yaptı:

“Kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son söze söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

DUYGU NEBİOĞLU: 4 KARDEŞİM BENİMLE AYNI KADERİ YAŞADI

“Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı” diyen Duygu Nebioğlu’nun programdaki açıklamaları dikkat çekerken, anne Suphiye Orancı’nın fotoğrafları ilk kez paylaşıldı. Öte yandan Müge Anlı’nın programında yıllardır kayıp olan Orancı’ya ulaşıldı.

Furaye - Dilara Gülatan - Sevgi Nebioğlu - Duygu Nebioğlu

SUPHİYE ORANCI: KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Müge Anlı’nın bir takipçisi Almanya’da ikamet eden Suphiye Orancı’nın adresine gidip kapıyı çaldı. Diafondan konuşmayı tercih eden Orancı, “Kocam evde, bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum” dedi ve ardından rahatsız olduğu için polis çağırdı.

FİGÜRANLIK YAPMIŞ

Programda konu masaya yatırılırken, Nebioğlu annesinin birçok sanatçıyı tanıdığını, İbrahim Tatlıses ve Mine Çayıroğlu ile birlikte oynadığı bir filmde onu izlediğini dile getirdi. Orancı’nın geçmişte figüranlık yaptığı öğrenildi. Ayrıca Orancı’nın İbrahim Tatlıses’in ‘Yalan (1982)’ ve ‘Yorgun (1983)’ filmlerinde rol aldığı ortaya çıktı.

İBRAHİM TATLISES: ARKADA GEÇMİŞ ÖYLE, TANIMIYORUM

Olayda adı geçen İbrahim Tatlıses ise sessizliğini bozdu. Oda TV’ye açıklama yapan Tatlıses, “Hatırlamıyorum. Arkada geçmiş öyle ama hatırlamıyorum. Figüranlardan biri... Prodüksiyon ondan sorumludur. Ben yönetmen ve oyuncuyum. Ben tanımam kimi getirdiklerini. Tanımıyorum yani” dedi.