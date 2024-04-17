Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’nın figüranlık yaptığı ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses ile aynı filmde oynamış

Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı’yı bulmak için Müge Anlı’nın programına başvurdu. Şimdilerde Almanya’da yaşayan Orancı’nın yıllar önce figüranlık yaptığı ve İbrahim Tatlıses ile ‘Yalan’ ve ‘Yorgun’ filmlerinde rol aldığı ortaya çıktı.

Metin Akpınar’ın yıllar önce evlilik dışı yaşadığı birliktelikten dünyaya gelen ve DNA testiyle Akpınar’ın babası olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, Müge Anlı’nın programına katıldı. Annesiyle en son 2010 yılında konuştuğunu belirten Nebioğlu, annesine seslendi.

TÜRKİYE’NİN MERAK ETTİĞİ ANNE

Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’nın fotoğrafı canlı yayında ilk kez paylaşılırken, Nebioğlu’nun yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

Duygu Nebioğlu, annesiyle en son 2010 yılında telefonda konuştuğunu ancak kendisiyle hiç yüz yüze görüşmediğini belirtti. Programda annesine seslenen Nebioğlu, yaşadıklarından ise anneannesini sorumlu tutarak “Annemi ünlü etmek istemiş. Annem de İbrahim Tatlıses ile oynamış hatta. Ünlü arkadaşları olmuş ve böylece bu hikaye başlamış” dedi.

Suphiye Orancı - Duygu Nebioğlu

İBRAHİM TATLISES İLE İKİ FİLMİ VAR

Annesinin birçok sanatçıyla tanıştığını söyleyen Nebioğlu, İbrahim Tatlıses ve Mine Çayıroğlu ile birlikte oynadığı bir filmde annesini izlediğini dile getirdi. Şimdilerde Almanya’da yaşayan Orancı’nın geçmişte figüranlık yaptığı öğrenildi.

Ayrıca Orancı’nın İbrahim Tatlıses’in ‘Yalan (1982)’ ve ‘Yorgun (1983)’ filmlerinde rol aldığı ortaya çıktı.