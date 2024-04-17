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Haberler > Magazin > ‘Babalık’ tartışması Uğur Dündar’ı sinirlendirdi! Duygu Nebioğlu’na sert çıkış: Sıra bize de gelecek

‘Babalık’ tartışması Uğur Dündar’ı sinirlendirdi! Duygu Nebioğlu’na sert çıkış: Sıra bize de gelecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
‘Babalık’ tartışması Uğur Dündar’ı sinirlendirdi! Duygu Nebioğlu’na sert çıkış: Sıra bize de gelecek

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Duygu Nebioğlu, ablası Dilara G.’nin babasının Uğur Dündar olduğunu iddia etti. Dündar ise DNA testinde biyolojik babanın kendisi çıkmadığını belirtti. Nebioğlu’nun bu rapora inanmamasına ve değiştirildiğini söylemesine kızan gazeteci, sosyal medyadan tepki gösterdi.

Duygu Nebioğlu, ablası Dilara G.’nin babasının ünlü gazeteci Uğur Dündar olduğu öne sürdü. Davanın devam ettiği ortaya çıkarken, iddiaların odağındaki Dündar, biyolojik babalık iddiasını reddetti. 

UĞUR DÜNDAR: GÜN OLA, HARMAN OLA

Nebioğlu DNA raporunun sonucunun değiştirildiğini öne sürerken, Uğur Dündar bu iddialara sinirlendi. Dündar, son olarak sosyal medyadan şu açıklama yaptı:

“Olup bitenleri gülerek izliyorum. Zira koca koca insanlar sayfalar dolusu yazı döşeniyor. ‘Yazıklar olsun’ diyen de var, ‘Size hiç yakıştıramadım’ diyen de...

İşleri ağız dolusu hakaret etmek olan trol pisliklerini hiç saymıyorum.

Oysa Türkçe ve tane tane anlatıyorum. Bu konularda son sözü söyleyen Adli Tıp Kurumu çok geniş ve titiz bir DNA analiz raporu hazırladı ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde "UĞUR DÜNDAR'IN BİYOLOJİK BABA OLDUĞU İDDİASI REDDEDİLMİŞTİR" dedi. 

(Mahkemenin gizlilik kararı olmasa raporu da yayınlardım.)

Daha ne desin?

Her şeyi sabırla bir kenara kaydediyoruz...

Nasılsa dava açma sırası bize de gelecek!..

Gün ola, harman ola!..

‘Babalık’ tartışması Uğur Dündar’ı sinirlendirdi! Duygu Nebioğlu’na sert çıkış: Sıra bize de gelecek - 1. Resim

DUYGU NEBİOĞLU: ABLAM UĞUR DÜNDAR’A BENZİYOR

Öte yandan Hürriyet’e konuşan Duygu Nebioğlu, ablası Dilara G.'nin davasının devam ettiğini belirtti. Ablasının Dündar’a benzediğini söyleyen Nebioğlu, şöyle konuştu:

“Ablamın davası 2 yıldır sürüyor. Ablamı ifşa etmediğim gibi Uğur Dündar’ı da ben ifşa etmedim. Kendisinin açıklamasını gördüm ama ben babama nasıl benziyorsam, ablam da Uğur Dündar’a benziyor. Saçları turuncu, uzun boylu, manken gibi bir kadın. Şu an basın yasağı devam ettiği için sessiz kalmayı tercih ediyor. İtiraz dilekçesini hazırlıyoruz. Uğur Dündar, DNA raporunu yasal olmayan şekilde bir gazeteciye göndermiş, o gazeteci de bana gönderdi. Raporun sonucuyla oynandığını düşünüyoruz. Elbette bu konuyu kanıtlayacağız annem de ortaya çıkarsa.”

‘Babalık’ tartışması Uğur Dündar’ı sinirlendirdi! Duygu Nebioğlu’na sert çıkış: Sıra bize de gelecek - 1. Resim

Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G.'nin Isparta'da yaşadığı ve evli olduğu iddia edildi.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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