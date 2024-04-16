Duygu Nebioğlu'nun "Ablamın da babası çok ünlü" dediği kişi Uğur Dündar mı? Açıklama geldi

Ünlü sanatçı Metin Akpınar’ın 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Ablasıyla ilgili konuşan Nebioğlu, “Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor” demişti. Nebioğlu’nun ablasının babasının Uğur Dündar olduğu öne sürülürken, ünlü gazeteci iddialara cevap verdi.

Oyuncu Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, DNA testiyle babasının Metin Akpınar olduğunu kanıtladıktan sonra ablasının babasının da çok ünlü bir isim olduğunu söylemişti.

ABLASININ BABASI UĞUR DÜNDAR MI?

Sabah Gazetesi’ne röportaj veren Duygu Nebioğlu, “Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor” sözleriyle çok konuşuldu. Nebioğlu’nun bahsettiği kişinin Uğur Dündar olduğu iddia edildi.

UĞUR DÜNDAR’DAN AÇIKLAMA: BENİM İÇİN KONU KAPANDI

İki yakın arkadaş olduğu bilinen Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın aynı kadınla ilişki yaşadığı iddiaları şaşkınlığa neden oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Uğur Dündar, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dava açıldığını doğrulayan Dündar, şunları söyledi:

“Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son söze söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”