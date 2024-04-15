Gülse Birsel’den takipçilerine ‘parti’ uyarısı: Bilgimiz dışında

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, izlenme rekorları kıran Avrupa Yakası’nın geri döneceği yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Birsel, son olarak ‘Avrupa Yakası’ ve ‘Yalan Dünya’ adına düzenlenen partilerin kendileriyle bir ilgisi olmadığını açıkladı, takipçilerini uyarmayı ihmal etmedi.

Kadrosunda yer aldığı ve senaryosunu yazdığı Avrupa Yakası dizisindeki Aslı karakteriyle hafızalara kazınan Gülse Birsel, fenomen dizilerin adıyla düzenlenen partiler konusunda uyarı yaptı.

“PARTİLER BİZİM BİLGİMİZ DIŞINDA”

Sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklama yapan Birsel, “Son zamanlarda sık sık düzenlendiğini duyduğum 'Avrupa Yakası' ve 'Yalan Dünya' partileri bizim bilgimiz dışındadır. Kimlerin düzenlediğini bilmiyoruz. Kötü - mötü çıkarsa haberiniz olsun” ifadelerini kullandı.

AVRUPA YAKASI AÇIKLAMASI

Gülse Birsel, geçtiğimiz günlerde ise X hesabından yaptığı açıklamayla adından söz ettirmişti. Fenomen dizi Avrupa Yakası’nın tekrar çekileceği haberlerini yalanlayan Birsel, şunları söylemişti:

“Avrupa Yakası geri dönüyor' haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz filan uzun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim.”

6 SEZON BOYUNCA EKRANA KİLİTLEDİ

Plato Film imzalı Avrupa Yakası, 2004-2009 yılları arasında ATV’de ekranlara gelmişti. Büyük ilgi gören ve tekrar bölümleri hala izlenen komedi dizisi Nişantaşı’nda yaşayan Sütçüoğlu ailesinin hikayesini konu alıyordu. Toplamda 6 sezondan oluşan dizi 190. bölümüyle final yaparak sona ermişti. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda Gülse Birsel, Gazanfer Özcan, Levent Üzümcü, Şenay Gürler, Ata Demirer, Peker Açıkalın, Tolga Çevik gibi isimler yer alıyordu.