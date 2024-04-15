Etiyopyalı Eman babasını aramak için Müge Anlı’ya çıktı! Öğrendiği gerçekle yıkıldı

1996 doğumlu Eman isimli genç kadın, 6 yaşından bu yana hasret çektiği babasını aramak için Müge Anlı’dan yardım istedi. Anlı kayıp babanın izini sürdü, ortaya çıkan gerçek ise hem Eman’ı hem de izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

ATV’nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in bugünkü bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. 28 yaşındaki Etiyoptalı Eman, babası Muzaffer Uzun’u bulmak için ünlü sunucunun kapısını çaldı. Babasının 6 yaşındayken ailesinden ayrıldığını belirten kadın, yıllardır kendisini görmediğini belirtti.

“BABA SANA KAVUŞMAK İSTİYORUM”

6 yaşından beri baba özlemi çeken Eman, “Baba, seni arıyorum. Sana kavuşmak istiyorum. Seni görmek istiyorum” sözleriyle babasına seslendi.

En son babasını 22 yıl önce gördüğünü belirten kadın, “Babam Suudi Arabistan'da bir restoran işletiyormuş. Annemle tanışıp evlenmişler. Babam ve annemin evliliğinden tek çocukları var, o da benim. Annem ve babam 1992 yılında evlenmişler. Annemin daha önceki evliliğinde 5 çocuğu varmış. Babamın da 4 çocuğu varmış. Babamı hiç görmedim. Annem beni ailesinin yanına Etiyopya'ya göndermiş, kendisi Suudi Arabistan'da kalmış. Babamla 6 yaşına kadar telefonla konuştum. Bir süre sonra iletişimimiz koptu.. Ben 7 yaşındayken babamla annem ayrılmış. Bunun üzerine annem Etiyopya'ya benim yanıma geldi. Ben babamın izine ulaşamadım. Babamın Türkiye'ye döndüğünü öğrendim” sözleriyle hikayesini özetledi.

ALDIĞI HABERLE YIKILDI

Babasına ulaşmak için sınırları aşıp Türkiye’ye gelen Eman’a acı gerçeği programa bağlanan bir izleyici açıkladı. İsmini vermek istemeyen adam genç kadının babasının 2-3 sene önce koronavirüsten öldüğünü söyledi. Acı haberi alan Eman, o anlarda gözyaşlarına engel olamadı.

Öte yandan Eman’a beklemediği bir müjde de geldi. Bir izleyici programa bağlanarak Eman’ın 3 kız ve 3 erkek kardeşi olduğunu söyledi. Geçmişiyle ilgili detaylar ortaya çıkan ve geniş bir ailesi olduğu öğrenilen Eman’ın abisi canlı yayına bağlandı ve “Biz kardeşimizin yanındayız. Başımızın üstünde yeri var” sözleriyle herkesi duygulandırdı.