Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Etiyopyalı Eman babasını aramak için Müge Anlı’ya çıktı! Öğrendiği gerçekle yıkıldı

Etiyopyalı Eman babasını aramak için Müge Anlı’ya çıktı! Öğrendiği gerçekle yıkıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1996 doğumlu Eman isimli genç kadın, 6 yaşından bu yana hasret çektiği babasını aramak için Müge Anlı’dan yardım istedi. Anlı kayıp babanın izini sürdü, ortaya çıkan gerçek ise hem Eman’ı hem de izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

ATV’nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in bugünkü bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. 28 yaşındaki Etiyoptalı Eman, babası Muzaffer Uzun’u bulmak için ünlü sunucunun kapısını çaldı. Babasının 6 yaşındayken ailesinden ayrıldığını belirten kadın, yıllardır kendisini görmediğini belirtti. 

Etiyopyalı Eman babasını aramak için Müge Anlı’ya çıktı! Öğrendiği gerçekle yıkıldı - 1. Resim

“BABA SANA KAVUŞMAK İSTİYORUM”

6 yaşından beri baba özlemi çeken Eman, “Baba, seni arıyorum. Sana kavuşmak istiyorum. Seni görmek istiyorum” sözleriyle babasına seslendi. 

En son babasını 22 yıl önce gördüğünü belirten kadın, “Babam Suudi Arabistan'da bir restoran işletiyormuş. Annemle tanışıp evlenmişler. Babam ve annemin evliliğinden tek çocukları var, o da benim. Annem ve babam 1992 yılında evlenmişler. Annemin daha önceki evliliğinde 5 çocuğu varmış. Babamın da 4 çocuğu varmış. Babamı hiç görmedim. Annem beni ailesinin yanına Etiyopya'ya göndermiş, kendisi Suudi Arabistan'da kalmış. Babamla 6 yaşına kadar telefonla konuştum. Bir süre sonra iletişimimiz koptu.. Ben 7 yaşındayken babamla annem ayrılmış. Bunun üzerine annem Etiyopya'ya benim yanıma geldi. Ben babamın izine ulaşamadım. Babamın Türkiye'ye döndüğünü öğrendim” sözleriyle hikayesini özetledi. 

Etiyopyalı Eman babasını aramak için Müge Anlı’ya çıktı! Öğrendiği gerçekle yıkıldı - 2. Resim

ALDIĞI HABERLE YIKILDI

Babasına ulaşmak için sınırları aşıp Türkiye’ye gelen Eman’a acı gerçeği programa bağlanan bir izleyici açıkladı. İsmini vermek istemeyen adam genç kadının babasının 2-3 sene önce koronavirüsten öldüğünü söyledi. Acı haberi alan Eman, o anlarda gözyaşlarına engel olamadı. 

Etiyopyalı Eman babasını aramak için Müge Anlı’ya çıktı! Öğrendiği gerçekle yıkıldı - 3. Resim

Öte yandan Eman’a beklemediği bir müjde de geldi. Bir izleyici programa bağlanarak Eman’ın 3 kız ve 3 erkek kardeşi olduğunu söyledi. Geçmişiyle ilgili detaylar ortaya çıkan ve geniş bir ailesi olduğu öğrenilen Eman’ın abisi canlı yayına bağlandı ve “Biz kardeşimizin yanındayız. Başımızın üstünde yeri var” sözleriyle herkesi duygulandırdı. 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Threads 29 Nisan itibarıyla Türkiye'de kullanılmayacakBeyoğlu'ndaki kanlı terör saldırısı davasına erteleme
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn 5 yaşında! Lüks hediyesi görenleri kıskandırdı - MagazinZayn'a özel kutlama! Lüks hediyesi görenleri kıskandırdıSerenay Sarıkaya’nın yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti’nin yayın tarihi belli oldu - MagazinMerakla beklenen yeni dizisinin yayın tarihi belli olduMetin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan şaşırtan iddia! ‘Bir ünlü baba daha var’ - MagazinKızından şaşırtan iddia! ‘Bir ünlü baba daha var’Moein konserinde ortalık karıştı! Salonun cam kapıları kırıldı - MagazinMoein konserinde ortalık karıştı! Salonun cam kapıları kırıldıİbrahim Tatlıses’in küçük kızı Elif Ada annesinin boyuna yetişti! Doğum günü kareleri şaşırttı - MagazinAnnesinin boyuna yetişti! Son haliyle görenleri şaşırttıMahsun Kırmızıgül, 'öldü' haberlerine isyan etti: Yıkılmadım ayaktayım! - Magazin'Öldü' haberlerine isyan etti! Şarkılı gönderme...
Sonraki Haber Yükleniyor...