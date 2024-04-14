Cinsiyet değiştiren dadı Meryem’in gerçek mesleği ortaya çıktı! Aylık kazancı ağızları açık bıraktı

ATV’de yayınlanan Esra Erol programında işlenen aldatma konusunun altından çıkan gerçekler herkesi şaşkına çevirmişti. Programa gelen ihbar sonrası canlı yayına katılan dadı Meryem’in 8 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp diri diri gömdüğü ortaya çıkmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra cinsiyet değiştiren Meryem’in gerçek mesleği ve aylık kazancı duyanları şoke etti.

Esra Erol’a katılan ve Türkiye’nin günlerdir konuştuğu Dadı Meryem ile ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce cinsiyet değiştirdiği öğrenilen Meryem’in son olarak gerçek mesleği ve aylık kazancı ortaya çıktı.

8 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU DİRİ DİRİ GÖMMÜŞ

Geçtiğimiz haftalarda Esra Erol’un programına katılan Mehmet Altun, bir süredir arasının bozuk olduğu eşiyle barışmak istediğini belirterek ünlü sunucudan yardım istemişti. Eşini defalarca aldatan Mehmet Altun, evliliğinin bitme noktasına geldiğini söylemişti. Eşi Rabia Altun ise kocasının kendisini çocuklarının bakıcısı dadı Meryem ile aldattığını ve mesajlarını yakaladığını öne sürmüştü.

Konu işlenirken Esra Erol, programa gelen bir ihbar olduğunu belirtmiş ve dadı Meryem’in 8 yaşındaki bir kız çocuğunu diri diri gömüp, bu suçtan dolayı 9 yıl hapis yattığı ortaya çıkmıştı.

HAPİSTEN ÇIKTIKTAN SONRA CİNSİYET DEĞİŞTİRMİŞ

Dadı Meryem, “O olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Kazayla ilgili olan bir durum” sözleriyle kendini savunmuştu. Cinayeti işlediğinde 16 yaşında Serkan adlı bir erkek olan Meryem'in hapisten çıktıktan sonra cinsiyetini değiştirdiği anlaşılmıştı.

"İKİ KEZ DADILIK YAPTIM"

Kendisiyle ilgili gerçekler ortaya çıkınca programdan ayrılan dadı Meryem, farklı bir yayına katıldı. Cinayeti işleyenin amcası olduğunu iddia eden Meryem, iki kez dadılık yaptığını söyleyerek “Antepli bir çift vardı, ikisi de öğretmendi. Onların yanında bir buçuk yıl kaldım. 8 ay başka bir çocuğa baktım, onlar da depremzedeydi” şeklinde konuştu.

İŞTE ASIL MESLEĞİ VE AYLIK KAZANCI

“Gerçekten dadı mısınız?” sorusuna ise “Dadılık yaptığım oldu. Asıl mesleğim masözlük. Spa merkezlerinde, otellerde çalıştım. Çok yoğunluk oluyordu. Aylık kazancım 70-80 bin lirayı buluyordu. Mesailere kalırsam 100 bin lira alıyordum. Cinsiyet değiştirdiğimi sözlümden bile gizledim. ‘Benden niye sakladın’ dedi. Seviyor, bana önem veriyor, ben de onu çok seviyorum” şeklinde cevap verdi.