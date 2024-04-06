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Haberler > Magazin > Cinsiyet değiştiren dadı Meryem’den itiraf! Cinayetin perde arkasını anlattı

Cinsiyet değiştiren dadı Meryem’den itiraf! Cinayetin perde arkasını anlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV’de yayınlanan Esra Erol’un programına katılan Rabia Altun, eşi Mehmet Altun’un kendisini çocuklarının dadısı Meryem ile aldattığını öne sürmüştü. Programa dahil olan Meryem’in ise 8 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürüp diri diri gömdüğü ortaya çıkmıştı. Gerçekler açığa çıkınca programdan ayrılan dadı Meryem, cinayetin nasıl işlendiğini stüdyo arkasında anlattı ve olaya zorla dahil edildiğini belirtti.

Türkiye günlerdir dadı Meryem olayını konuşuyor. Esra Erol’un canlı yayınına aldatma iddiasıyla çıkan Dadı Meryem’in yıllar önce 8 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdüğü ve diri diri gömdüğü izleyenleri şoke etmişti. Meryem’in bu suçtan 9 yıl ceza aldığı ve hapisten çıktıktan sonra cinsiyet değiştirdiği öğrenilmişti. Cinayeti işlediğinde 16 yaşında Serkan adlı bir erkek olan Meryem'in hapisten çıktıktan sonra cinsiyetini değiştirdiği anlaşılmıştı.

“CİNAYETE ZORLA DAHİL OLDUM”

Meryem kendisiyle ilgili gerçekler ortaya çıkınca programdan ayrıldı, stüdyonun arka planında cinayetin perde arkasını anlattı. Cinayeti amcasının işlediğini ve olaya zorla dahil edildiğini belirterek şunları söyledi:

“Ben bunu açıklamak isterim. Amcamla alakalı olan bir durum. Bu olaya zorla dahil oldum ama bu cinayeti işlemediğim de kesin. İş bittikten sonra dahil oluyorum, çağırdığında ben gördüm. Kazma kürek vermiştim onları almak için beni çağırdı. Kapıdan uzandığımda gördüm zaten, görünce beni direkt içeriye çekti. Ben kesildim zaten, tek yapabildiğim ağlamaya başlamak oldu. ‘Hiç kimseye çaktırmıyorsun, gebertirim seni’ dedi. Orada bu olayı benim yapamayacağım kesin. Bu olayda birinin daha dahil olma olasılığı yüzde seksen. İki kişiye ait DNA örneği bulundu.”

Cinsiyet değiştiren dadı Meryem’den itiraf! Cinayetin perde arkasını anlattı - 1. Resim

“BEN YAPTIM DEYİP SUÇU ÜSTLENDİM”

Amcasının suçu annesinin üzerine atınca cinayeti üstlendiğini belirten Meryem, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amcam sabıkası olduğu için annemin üzerine yıkmaya çalıştı. Ben de annemin yapmadığını söyledim. Ama en son artık tamam ben yaptım diyerek suçu üstlendim, cezasını yattım. Bana yaşattıklarını ve diğer kişiye yaşattıklarını nasıl yaptı… Nasıl bu işin içerisinden sıyrılabildi. Buna hiçbir şekilde aklım almıyor. Allah'ından bulsun umarım. İnşallah bu dünyada olmasa da öbür dünyada adalet onun için sağlanacak. Ben buna inanıyorum.”

Cinsiyet değiştiren dadı Meryem’den itiraf! Cinayetin perde arkasını anlattı - 2. Resim

ESRA EROL İSYAN ETTİ

Dadı Meryem’in konuşmasının ardından sözü alan Esra Erol bir kız çocuğunun en güzel döneminde öldürüldüğüne isyan ederek şu açıklamayı yaptı:

“Adalet çocuklar için sağlansın. 8 yaşında Hasret isimli bir kız çocuğu hayatın en güzel döneminde caniler tarafından yok edildi. Aynı zamanda diri diri gömüldü. Bir daha hiçbir güç o çocuğu geriye getiremeyecek.  Ama bu yayınlarla bir daha bu kişinin dadılık mesleğini yapamayacağını hep beraber anlamış olduk ve ekran başındaki seyircilerimize de internet ortamında böyle iş ilanlarına itibar etmemeleri gerektiğinin altını çizmiş olduk.”

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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