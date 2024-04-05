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Haberler > Magazin > 8 yaşındaki çocuğu diri diri gömdüğü ortaya çıkmıştı! Esra Erol’daki dadı Meryem hapisten çıktıktan sonra cinsiyet değiştirmiş

8 yaşındaki çocuğu diri diri gömdüğü ortaya çıkmıştı! Esra Erol’daki dadı Meryem hapisten çıktıktan sonra cinsiyet değiştirmiş

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV’de Esra Erol’un sunduğu programda eşini aldatan adamın sevgilisi olarak stüdyoda yer alan Dadı Meryem’in 8 yaşındaki bir kız çocuğunu diri diri gömerek öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayeti işlediğinde 16 yaşında bir erkek olan ve Serkan adını taşıyan Meryem’in hapisten çıktıktan sonra cinsiyetini değiştirdiği anlaşıldı.

Gündüz kuşağı programı Esra Erol’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Programda konuk olarak yer alan Dadı Meryem’in 8 yaşındaki Hasret Karakoç’u öldürüp gömdüğü gerçeği izleyenlerin kanını dondurdu. Dadı Meryem olayına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 

Programa katılan Mehmet Altun, eşiyle bir süredir ayrı olduğunu söyleyerek barışmak için programa başvurdu. Karısını 15 kez aldatan Altun’un eşi Rabia Altun’u çocuklarının bakıcısı Dadı Meryem ile aldattığı da öne sürülmüştü. İddialar üzerine Dadı Meryem de programa katıldı. 

8 yaşındaki çocuğu diri diri gömdüğü ortaya çıkmıştı! Esra Erol’daki dadı Meryem hapisten çıktıktan sonra cinsiyet değiştirmiş - 1. Resim

“CİNAYET SUÇUNDAN 9 YIL YATTIM”

Konu işlenmeye devam ederken Esra Erol, ihbar hattına bir mesaj geldiğini belirtti ve Meryem’e işlediği bir suç olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Meryem “Cinayet suçundan 9 yıl yattım” dedi. Esra Erol ise “Beni burada ilgilendiren senin mesleğin değil. Senin dadılık yapmak istemen. Geçmişte işlemiş olduğun cinayette ölen 8 yaşındaki bir kız çocuğu. Sen bununla ilgili yargılanmışsın ama sen çocukların yanına yaklaşmamalısın” deyince izleyenler şaşkına döndü. 

“ÇOCUK GÖMÜLÜ BULUNMUŞ”

Olayın detaylarını anlatan Esra Erol “Çocuk gömülü bulunuyor. Kazı yapılmış. Jandarma köpekleri araştırma yapıyor. Kimsenin yaşamadığı bir binada çocuk gömülü bulunmuş” ifadelerini kullandı.

8 yaşındaki çocuğu diri diri gömdüğü ortaya çıkmıştı! Esra Erol’daki dadı Meryem hapisten çıktıktan sonra cinsiyet değiştirmiş - 2. Resim

“KAZAYDI” DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Dadı Meryem ise “O olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Kazayla ilgili olan bir durum” sözleriyle kendini savundu. 

8 yaşındaki çocuğu diri diri gömdüğü ortaya çıkmıştı! Esra Erol’daki dadı Meryem hapisten çıktıktan sonra cinsiyet değiştirmiş - 3. Resim

CİNSİYET DEĞİŞTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan cinayeti işlediğinde 16 yaşında Serkan adlı bir erkek olan Meryem'in hapisten çıktıktan sonra cinsiyetini değiştirdiği anlaşıldı.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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