Milyoner’de şaşırtan anlar! Yarışmada bir ilk, Kenan İmirzalıoğlu ne yapacağını bilemedi

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Soruyu bilemeyen yarışmacı stüdyoyu terk ederken, Kenan İmirzalıoğlu’nun tepkisi ise dikkat çekti.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam 1080. bölümüyle ekranlara geldi. Programda yaşananlar ekranlara damga vurdu.

SORUDA TAKILDI

Yarışmaya Endonezya Bali’de yaşayan ve kaptanlık eğitimi alan 25 yaşındaki Yağmur Ateş katıldı. Ateş’e 50 bin liralık baraj sorusunda şu soru soruldu:

“Titikata Gölü kurbağasını doğal yaşam alanında ziyaret etmek için hangi kıtaya gitmeniz gerekir?”

Şıklarda ise A: Asya, B: Afrika, C: Avusturalya, D: Güney Amerika yer aldı.

ELENMEKTEN KURDULAMADI, STÜDYOYU TERK ETTİ

Soruyu bilmekte zorlanan Yağmur Hanım, yarı yarıya joker hakkını kullandı ancak yanlış cevabı seçti.

Yarışmadan elenen kadın, hemen sandalyeden kalkıp stüdyoyu terk edecekken Kenan İmirzalıoğlu’nun tepkisiyle karşılaştı. İmirzalıoğlu “Gidiyor musun? Bir veda cümlesi ya da bir şey söylemek istemez misin” diyerek şaşırdığını belirtti.

Koltuğa geri oturan genç kadın ise “Geldiğim için çok eğlendim, tanıştığımıza memnun oldum. Şovunuzun başarılarının devamını diliyorum” dedi. İmirzalıoğlu’nun kendisine uzattığı 5 bin TL’lik hediye çekini alarak stüdyodan ayrıldı.