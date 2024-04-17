Uğur Dündar'a babalık davası açmıştı: Dilara G. ortaya çıktı, DNA sonucuna itiraz edecek

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun açıklamalarıyla gündeme gelen, Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G. adlı kişi ortaya çıktı. Dündar'ın iddiaları reddetmesinin ardından konuşan Nebioğlu, Dilara G.'nin DNA sonucuna itiraz edeceğini söyledi.

Oyuncu Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, DNA testiyle babasının Metin Akpınar olduğunu kanıtladıktan sonra ablasının babasının da çok ünlü bir isim olduğunu söylemişti.

Nebioğlu, “Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor” sözleriyle çok konuşuldu. Nebioğlu’nun bahsettiği kişinin Uğur Dündar olduğu iddia edildi.

Dündar, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dava açıldığını doğrulayan Dündar, şunları söyledi:

“Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son söze söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G.'nin Isparta'da yaşadığı ve evli olduğu iddia edildi.

DNA SONUCUNA İTİRAZ EDECEKLER

Hürriyet'in haberine göre, Dündar'ın bu sözlerinin ardından son açıklama ise Nebioğlu'ndan geldi. Nebioğlu, DNA raporunun sonucunun değiştirildiğini öne sürdü. Nebioğlu, ablasının haziran ayında mahkemeden çıkacak karara itiraz etmeye hazırlandığını açıkladı:

“Ben Metin Akpınar’dan önce Uğur Dündar’ı öğrenmiştim. 2008’den beri bildiğim bir konu bu. Kimsenin itibarıyla oynamamaya çalıştık senelerce. Ablamın davası 2 yıldır sürüyor. Ablamı ifşa etmediğim gibi Uğur Dündar’ı da ben ifşa etmedim. Kendisinin açıklamasını gördüm ama ben babama nasıl benziyorsam, ablam da Uğur Dündar’a benziyor. Saçları turuncu, uzun boylu, manken gibi bir kadın. Şu an basın yasağı devam ettiği için sessiz kalmayı tercih ediyor. İtiraz dilekçesini hazırlıyoruz. Uğur Dündar, DNA raporunu yasal olmayan şekilde bir gazeteciye göndermiş, o gazeteci de bana gönderdi. Raporun sonucuyla oynandığını düşünüyoruz. Elbette bu konuyu kanıtlayacağız annem de ortaya çıkarsa. Kendisi annemle birlikteliğini de inkâr etmiş.”

'MAHKEMEDE HER ŞEY ORTAYA ÇIKACAK'

Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı’nın neden ortaya çıkmadığı sorusuna şöyle cevap verdi:

“Şu an korktuğu için ortaya çıkmıyor. Çok kötü olaylar yaşamış, büyük acılar çekmiş. Mahkeme sürecinde tabii ki ondan destek istiyoruz ama bu psikoloji işi. Ben babama bu konuyu (Suphiye Orancı’nın Uğur Dündar’la ilişkisini) söylemiştim. Yıllar öncesinden biliyordu. Annem de bana onun sevgilisi olduğunu söylemişti. Herkes kendi itibarını düşünüp bizim itibarımızı düşünmediği için savaş alanındayız. Mahkemede her şey ortaya çıkacak.”