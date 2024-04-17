Müge Anlı devreye girdi! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu annesini aramak için programa çıktı

Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı’yı aramak için Müge Anlı’nın programına katıldı. Programda Suphiye Orancı’ya ulaşmak istediğini söyleyen Nebioğlu, annesiyle en son 2010 yılında görüştüğünü belirtti. Orancı’ya seslenen ünlü sunucu ise “Çocuklarınıza açıklama yapmak zorundasınız. Ben bir anne olarak söylüyorum, bunu çocuklarınıza borçlusunuz. Biz size ulaşmadan siz bize ulaşın” dedi.

Oyuncu Metin Akpınar'ın DNA testiyle kızı olduğunu kabul ettiği Duygu Nebioğlu kızı Müge Anlı’ya çağrı yapmıştı. “Ben annemi bulmak istiyorum. Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum” diyen Nebioğlu’ya Anlı “Herkese kapımız açık, her zaman bekleriz” şeklinde karşılık vermişti.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı’yı bulmak için Müge Anlı’nın programına konuk oldu. Orancı'nın fotoğrafları ekrana yansıtılırken, Nebioğlu yaşadıklarını anlattı.

“BU DURUMU KABULLENEMEDİM”

İkiz kardeşiyle evlatlık olduğunu 10 yaşında öğrendiklerini belirten Duygu Nebioğlu, şöyle konuştu:

“10 yaşında evlatlık olduğumuz açıklandı. Sizi her şeyden çok seveceğiz diyerek konuya başladılar. ‘Siz bizim gerçek çocuklarımız değilsiniz. Bizim çocuğumuz olmadı, yurda başvurduk’ dediler. Çok uzun bir süre inanamadık, ben bu durumu kabullenemedim. Biz tek yumurta ikiziymişiz, annem öyle söylemişti. Çok mutluyduk o evde. Türkiye’de bir günlük bir ilişkinin sonucu olarak bilinmek istemezdim. Kimin ne başına geleceği belli değil ama doğruluk ve dürüstlük benim prensibim. Annem tek gecelik ilişki yaşayan bir kadın olarak gösterildiği için linç yiyorum.”

“ANNEMİN HAYATTA OLDUĞUNU BİLİYORUM”

Annesiyle yüz yüze hiç görüşmediğini ancak telefonda iletişim kurduklarını belirten Nebioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Annemle hayatım boyunca yüz yüze hiç görüşmedim. Telefonla konuştuk. En son 2010 yılında sesini duydum. Hayatta olduğunu biliyorum. Annem biz bir aşk yaşadık, bu aşk kısa sürdü diye anlattı, babam ise tek gecelik ilişki olduğunu söyledi. Metin Akpınar bu eylemi yapmayacaktı. Burada eşinin mağduriyeti var ama bizim mağduriyetimiz kadar kimse mağdur değil bu hikayede.”

MÜGE ANLI’DAN SUPHİYE ORANCI’YA: ÇOCUKLARINIZA BUNU BORÇLUSUNUZ

Ünlü sunucu Müge Anlı, canlı yayında Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’ya seslendi. “Lütfen bizi arayın” diyen Anlı, şunları söyledi:

“Çocuklarınıza bunu borçlusunuz. Duygu’nun şu an mahkeme süreci tamamlandı ama iki tane abla var. Baba kim? Bunları bilmek istiyorlar. Bir tane kızınız Uğur Dündar’a babalık davası açmış. O kızın yaşadığı travma ne olacak? Bu çocuklar babalarını böyle kapı kapı arayacaklar mı? Artık çocukların size ihtiyacı kalmadı ama babaları kim, söylemek zorundasınız. Siz annesiniz. Lütfen bizi arayın. Yayına gelin kavuşun, burada sarılın gibi bir kaygım yok ama çocuklarınıza açıklama yapmak zorundasınız. Ben bir anne olarak söylüyorum, bunu çocuklarınıza borçlusunuz. Biz size ulaşmadan siz bize ulaşın.”