Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı’dan yardım istedi! Ünlü sunucudan cevap geldi

Oyuncu Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı’dan yardım istemişti. Çağrıyı cevapsız bırakmayan ünlü sunucu Nebioğlu’na davette bulundu.

Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkiden 35 yıl sonra Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları ortaya çıkmıştı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen olay sonrası Metin Akpınar, kızlarından haberdar olmadığını söylemişti. 62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ve hiç çocuğu olmayan Akpınar, hem eşinden hem de Nebioğlu kardeşlerden özür dilemişti.

Çocuklarına maddi manevi destek sağlayacağını belirten oyuncu, “Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum” demişti.

Duygu - Sevgi Nebioğlu

“BİR DAHA NE ARADI NE SORDU”

Akpınar’ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada annesini bulmak için Müge Anlı’ya seslendi.

Sabah Gazetesi’ne konuşan Duygu Nebioğlu, “Annemle en son 2010 yılında görüştüm. O zamandan beri görüşmüyorum. Babamın Metin Akpınar olduğunu yeni öğrenmiştim o zaman. Annem Almanya'da yaşadığı için, görüntülü konuşmuştuk. Karşılıklı çok gözyaşı da döktük. Ama bir daha ne aradı, ne de sordu” dedi.

“MÜGE ANLI’DAN YARDIM İSTİYORUM”

Annesini bulmak için Müge Anlı’ya seslenen Nebioğlu, “Dayımlarım ve teyzemlerin üzerinden de ulaşamıyorum. Annesi öldüğünde Türkiye'ye geldi ama benden gizlediler. Bizimle görüşmek istemiyor. Ben annemi bulmak istiyorum. Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum” ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ SUNUCU: KAPIMIZ AÇIK

Başarılı sunucu Müge Anlı’dan çağrıya cevap gecikmedi. Instagram hesabından gazetedeki habere yer vererek paylaşımda bulunan Anlı, “Herkese kapımız açık, her zaman bekleriz” dedi.