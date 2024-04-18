Türkiye’nin konuştuğu anne Suphiye Orancı’yı Müge Anlı buldu! İşte ilk sözleri…

Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı’yı bulmak için Müge Anlı’dan yardım istemişti. Anlı, izleyicilerin desteğiyle Orancı’ya ulaştı.

Oyuncu Metin Akpınar’ın 36 yıl önce yaşadığı ilişkiden olan kızı Duygu Nebioğlu, DNA testi ile sanatçının öz kızı olduğunu kanıtlamıştı. Nebioğlu, son olarak annesini bulmak için Müge Anlı’nın ‘Tatlı Sert’ programına katıldı.

ANNESİNE SESLENDİ: GEÇMİŞ ÖNEMLİ DEĞİL

Dünkü yayında Suphiye Orancı’ya seslenen Duygu Nebioğlu, şunları söyledi:

“45 gün sonra 36 yaşına gireceğim. Yıllardır sessiz kaldın, biz hayatlarımızdaki eksik noktaları ararken sen bunları yok saydın. Neyle yüzleşmek istemedin, bunları bana anlatmanı istiyorum. Geçmiştekiler önemli değil. Bütün hikayeyi geride bırakmak istiyorum. Kızların da kendi çocuklarını bu şekilde büyütsün istemiyorum. Torunların var, onları benimsemen gerekiyor. Biz onları büyütmeye çalışırken belirsizliğin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bana lütfen ulaş, ekrana çıkmasan da benimle iletişime geçmeni istiyorum. Kim ne diyorsa boşver, senelerdir ben neler dinliyorum. Artık bitir. Ben de hayatıma devam etmek istiyorum, umarım bu çağrıma cevap verirsin. Ben buradan umutsuz şekilde ayrılmak istemiyorum. Biz bir araya geldiğimiz zaman ne kadar güçlü olduğumuzu göreceksin.”

SUPHİYE ORANCI: KOCAM EVDE, KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Bugünkü yayında ise Müge Anlı, izleyicilerin Almanya’da Suphiye Orancı’nın yaşadığı adresi bulduğunu söyledi. Bir izleyici ise adrese gidip kapıyı çalarak Orancı’ya ulaştı.

Suphiye Orancı diafondan konuşmayı tercih etti. Kadının “Kocam evde, bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum” dediği öğrenildi. Durumdan rahatsız olan Orancı'nın polis çağırdığı da belirtildi.

“DÜŞTÜĞÜMÜZ DURUMA İNANAMIYORUM”

Bu duruma sinirlenen Duygu Nebioğlu, programda ateş püskürdü. Annesine sitem eden Nebioğlu, şöyle konuştu:

“Bağlanır mısın lütfen Suphiye Orancı, lütfen bağlanır mısın? Şu düştüğümüz duruma inanamıyorum. Babam beni bir gecelik ilişki olarak herkese anlattı. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Sen bize bakmak için hırsızlık yapmış bir kadınsın. Şimdi bizi niye yok sayıyorsun. Babam bana üzüntüsünden kanser oldu. Benim güzel vakitlerimi çaldınız! Yüzünü göstersene, kızlarım haklı desene.”