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Haberler > Magazin > Mahsun Kırmızıgül 'Dinle' şarkısının 23 Nisan etkinliklerinde yasaklandığını duyunca tepki gösterdi

Mahsun Kırmızıgül 'Dinle' şarkısının 23 Nisan etkinliklerinde yasaklandığını duyunca tepki gösterdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Sahne şovları ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan ‘öldü’ haberlerine isyan etmişti. Kırmızıgül son olarak 23 Nisan etkinliklerinde yasaklanan şarkısı ve verdiği tepkiyle gündeme oturdu.

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül’ün ‘Dinle’ şarkısı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir okuldaki etkinlikte kullanılacaktı. Ancak iddiaya göre okul müdürü şarkının çalınmasını yasakladı. 

“YAPMAYIN, ÇOCUKLAR ÇOK ÜZGÜN”

Mahsun Kırmızıgül, kutlamalardaki şarkının okul müdürü tarafından yasaklandığını belirterek sosyal medyadan tepki gösterdi. Duruma sinirlenen Kırmızıgül okul müdürüne şu sözlerle seslendi: 

“Ankara Akyurt ilçesinde 23 Nisan kutlamalarında çocuklar ‘Dinle’ şarkısını prova yapıyorlar. Ama okul müdürü Yasemin Pelit şarkının sözlerinin uygun olmadığını dile getirip çocuklara yasağı koyuyor. Ve çocuklar çok üzgünler. Yapma müdüre hanım, gün çocukların günü, hem o şarkının sözlerinde kötü bir şey olsa çocukların velileri ve öğretmenleri böyle bir şeye izin vermezler. O çocukların bayramda yüzlerinin gülmesini emeklerinin karşılığını kesmeyin müdür bey. Bırakın şarkıyı sözleri ile okusunlar.”

Mahsun Kırmızıgül 'Dinle' şarkısının 23 Nisan etkinliklerinde yasaklandığını duyunca tepki gösterdi - 1. Resim

Öte yandan Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan 'öldü' haberleriyle gündeme gelmişti. Duruma isyan eden şarkıcı “Sırf tık almak için sosyal medyada öldü haberi yapmak gerçekten çok ayıp. Arkadaşlar yaşıyorum ve sağlığım da yerinde. Önümüzdeki Cuma günü Günay’da sahneye çıkacağım. Yıkılmadım ayaktayım” demişti.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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