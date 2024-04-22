Kolbastı müziğinin mimarı İsmail Yazıcıoğlu hayatını kaybetti

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Nisan 2024 09:28 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 09:30 - Güncelleme:

Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi

Trabzon'da kolbastı oyununun tanınmasında katkıları olan ses ve saz sanatçısı İsmail Yazıcıoğlu hayatını kaybetti. 76 yaşındaki sanatçının geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.