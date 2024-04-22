Kolbastı müziğinin mimarı İsmail Yazıcıoğlu hayatını kaybetti
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trabzon'da kolbastı oyununun tanınmasında katkıları olan ses ve saz sanatçısı İsmail Yazıcıoğlu hayatını kaybetti. 76 yaşındaki sanatçının geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.
Türkiye'de bir dönem popüler olan kolbastı oyununu bulanlar arasında adı geçen ses ve saz sanatçısı İsmail Yazıcıoğlu hayatını kaybetti.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü Ahi Evren Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden ses sanatçısı Yazıcıoğlu, bugün Akçaabat ilçesindeki Akçakale Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.
CENAZESİ BUGÜN
Yazıcıoğlu kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.
İSMAİL YAZICIOĞLU KİMDİR?
Ses ve saz sanatçısı İsmail Yazıcıoğlu, pek çok önemli esere imza attı. 76 yaşındaki sanatçı aynı zamanda Trabzon’un simge folklorü Kolbastı müziğinin mimarlarındandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi