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Haberler > Magazin > İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş ölü bulundu, kan donduran detaylar ortaya çıktı

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş ölü bulundu, kan donduran detaylar ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş ölü bulundu, kan donduran detaylar ortaya çıktı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran 28 yaşındaki Yağmur Taktaş, Amerika Birleşik Devletleri’nde kaldığı evde ölü bulundu. Taktaş’ın ölümüne dair korkunç detaylar da gün yüzüne çıktı.

Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, hayatını kaybetti. ABD’de yaşayan Taktaş’ın eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. 

ADANA’DA DEFNEDİLDİ

Ünlü ismin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi. Genç kadının cansız bedeni ise ailesinin yaşadığı Adana’ya getirilerek defnedildi.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş ölü bulundu, kan donduran detaylar ortaya çıktı - 1. Resim

’ESKİ ERKEK ARKADAŞI ÖLDÜRDÜ’ İDDİASI

Magazin sayfası Blog Yağmuru adlı Instagram hesabına atılan mesajlar üzücü haberi ortaya çıkardı. Bir sosyal medya kullanıcısı, fenomen Yağmur Taktaş’ın Amerika’da yaşayan eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğünü iddia etti. 

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş ölü bulundu, kan donduran detaylar ortaya çıktı - 2. Resim

DEĞİŞEN PROFİL FOTOĞRAFI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Genç kadının cenazesinin memleketi Adana’da gömüldüğü öğrenilirken, Taktaş’ın daha önce annesine “Türkiye’ye benim ölüm gelir” dediği iddiası da kan dondurdu. Öte yandan Taktaş’ın kişisel Instagram’da hesabında tüm paylaşımların kaldırılması da dikkat çekti. Profil fotoğrafına ‘Chucky’ karakterinin konulması da şaşkına çevirdi.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş ölü bulundu, kan donduran detaylar ortaya çıktı - 3. Resim

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Fenomen Yağmur Taktaş’ın ailesi daha önce dalağını kaybeden ve darbedilen kızlarının cinayeti kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukata başvurdu. Ailenin Taktaş’ın sevgilisi A.F.C’den şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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