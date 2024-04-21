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İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışma programıyla tanınan Yağmur Taktaş'ı yurtdışında erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Ardından Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında araştırılıyor.

Cenazesi Adana'ya getirilerek defnedilen Yağmur Taktaş'ı Amerika'da eski sevgilisi tarafından cinayete kurban gittiği iddia edildi. 

Yağmur Taktaş'ın hayatına dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

1996 yılında Adana'da doğan Taktaş, Adana Anadolu Lisesi'nde okudu. 

Spor ve modaya ilgisi olduğu bilinen isim, 2016 yılında TV8 ekranlarında yer alan İşte Benim Stilim programına katıldı. 

Program sonrasında da modellik ve reklamcılık gibi alanlarda çalışmalar yaptı. İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş hayatı ve biyografisi - 1. Resim

Instagram'da blogyağmuru isimli Yağmur Çevik'e ait hesap üzerinden Yağmur Taktaş'ın Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce Amerika'da erkek arkadaşı tarafından cinayete kurban gittiği bilgisi paylaşıldı.

Eski erkek arkadaşıyla sorunlar yaşadığı öğrenilen Taktaş'ın daha önce annesine "Benim ölüm Türkiye'ye gelir" dediği iddia edildi. 

Taktaş'ın Instagram hesabından profil fotoğrafına Chucky karakteri koyulması gündeme geldi. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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