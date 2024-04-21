Kızıl Goncalar dizisinde Affan Malikler karakterini Batuhan Bozkurt Yüzgüleç canlandırıyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kızıl Goncalar Affan Malikler kim, gerçek adı ne soruları gündeme geldi. Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kimdir, kariyeri ve hayatına dair detaylar haberimizde yer alıyor.
Kızıl Goncalar'ın Affan Malikler'i kim, gerçek adı ne araştırılıyor. Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor.
Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, 1995 yılında İstanbul'da doğdu.
Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.
Ekran önü kariyerine 2017 yılında Erkan Koçak Köstendil'in yönettiği "Suma" filminde yer alarak başladı ve buradaki performansıyla ödül kazandı.
2018 yılında Bizim Hikaye dizisinde rol aldı.
2019 yılında Çukur dizisinde oynadı.
Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde Sadi Hüdayi'nin damadı Affan Malikler karakterini canlandırıyor.
Rol aldığı diziler:
2018 Bizim Hikaye
2019 Çukur
2020 Barak
Kısa film:
2017 Suma