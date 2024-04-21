Kızıl Goncalar dizisinde Affan Malikler karakterini Batuhan Bozkurt Yüzgüleç canlandırıyor

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Nisan 2024 14:18 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 14:29 - Güncelleme:

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Kızıl Goncalar Affan Malikler kim, gerçek adı ne soruları gündeme geldi. Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kimdir, kariyeri ve hayatına dair detaylar haberimizde yer alıyor.