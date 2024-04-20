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Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar yıllar sonra görüntülendi! İşte son hali

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeşilçam&#039;ın yakışıklı jönü Sertan Acar yıllar sonra görüntülendi! İşte son hali

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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70’li yıllarda oynadığı ‘Ayşecik’ filmleriyle hafızalara kazınan Sertan Acar’ın Yeşilçam macerası yalnızca iki buçuk yıl sürdü. Rol aldığı yapımlarla yıldızı parlayan oyuncu seneler sonra ortaya çıktı. Fotoğrafını görenler “Hala çok yakışıklı ve karizma” , “Allah uzun ömürler versin” yorumları yaptı.

‘Ayşecik’ ve Cüneyt Arkın ile birlikte rol aldığı Battalgazi filmiyle Yeşilçam’da fırtınalar estiren yakışıklı oyuncu Sertan Acar’ın şimdiki halini yansıtan fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.

YALNIZCA 2 BUÇUK YIL OYUNCULUK YAPTI

Sinema macerası yalnızca iki buçuk yıl süren Sertan Acar, hafızalarda iz bırakan rollere imza attı. Daha sonra ise hayalini kurduğunu diş hekimliği mesleğine geri döndü ve doktorluktan emekli oldu. 

Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar yıllar sonra görüntülendi! İşte son hali - 1. Resim

ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Şimdilerde doğa ile iç içe yaşayan Sertan Acar’ın Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşadığı ve bir otel işlettiği öğrenildi. Diş hekimliği için sinemaya bırakan isim, şimdi 74 yaşında. Acar, işletmesini yaptığı otelde yalnızca misafir ağırlamıyor, aynı zamanda burada yaşayan birçok hayvanın bakımını da üstleniyor. Otele gelenler ünlü isim ve eşiyle kahvelerini yudumlayarak keyifli sohbetler gerçekleştiriyor. 

SİNEMAYI NEDEN BIRAKTI?

Eski oyuncu, sinemayı bırakma nedenini daha önce verdiği bir röportajda şöyle açıklamıştı: “Ayşecik yani Zeynep Değirmencioğlu ile arka arkaya 5-6 film çevirdim. Diş hekimliği bölümü o sırada çok zordu. Laboratuvardan sete, setten laboratuvara gece gündüz perişan oldum. Sinemayı bırakmaya karar verdim fakat Yıldız Kenter’le ‘Fatma Bacı’, Cüneyt Arkın’la ‘Battal Gazi’nin İntikamı’ filmlerinin sözleşmesine daha önce imza atmıştım. Onları da bitirdikten sonra bıraktım.”

Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar yıllar sonra görüntülendi! İşte son hali - 2. Resim

“HALA ÇOK YAKIŞIKLI”

Uzun yıllardır Kocaeli’de yaşayan oyuncu, emektar sanatçılarla buluşup fotoğraflarını paylaşan Murad Salahlı’nın kamerasına takıldı. Salahlı o kareye sosyal medya hesabından yer verdi. Sertan Acar’ı görenler “Hala çok yakışıklı”, “Allah uzun ömürler versin” , “Karizmasından bir şey kaybetmemiş” yorumları yaptı.

Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar yıllar sonra görüntülendi! İşte son hali - 3. Resim

İşte son hali...

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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