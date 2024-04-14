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Haberler > Magazin > Popstar Bayhan son haliyle bambaşka biri oldu! Görenler yorum yağdırdı

Popstar Bayhan son haliyle bambaşka biri oldu! Görenler yorum yağdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Katıldığı Popstar yarışmasıyla adını duyuran Bayhan Gürhan, uzun süre sonra ortaya çıktı. İmaj yenileyen isim, sosyal medyada paylaştığı videoyla gündeme oturdu.

Popstar yarışmasında kendine has tarzı ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bayhan Gürhan, yeni imajıyla şaşırttı. Onu görenler tanımakta güçlük çekti. 

Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki’nin jüri koltuğunda oturduğu dönemde Popstar’a katılan Bayhan, söylediği ‘Öyle Deli Gibi Esme Başım Dönüyor’ şarkısıyla hafızalara kazındı. 

Yarışmanın unutulmaz isimleri arasında yer alan isim, şarkı söyleme tarzı ve tavırlarıyla popülerlik yakaladı. Yarışmadan sonra bir süre ortalarda görünmedi, ardından ise katıldığı evlilik programıyla tekrar adından söz ettirdi. 

Popstar Bayhan son haliyle bambaşka biri oldu! Görenler yorum yağdırdı - 1. Resim

PERFORMANSI BEĞENİLMEDİ

Bir süredir kameralardan uzak bir hayat yaşayan Popstar Bayhan, son olarak sosyal medyada paylaştığı bir videoyla ortaya çıktı. ‘Fly Me To The Moon’ şarkısını yorumlayan isim yeni imajıyla da dikkat çekti. 

Popstar Bayhan son haliyle bambaşka biri oldu! Görenler yorum yağdırdı - 2. Resim

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Bıyık bırakan ve saçlarını uzatan Bayhan Gürhan’ı görenler yorum yapmadan edemedi. Bazı kişiler Gürhan’ın performansını beğenmedi ve sosyal medyada “Fazla zorlama, sesin çıkmıyor”, “Bu ne ya” , “Dayanılacak gibi değil” gibi yorumlar yaptı. 

Popstar Bayhan son haliyle bambaşka biri oldu! Görenler yorum yağdırdı - 3. Resim

İşte Popstar Bayhan'ın son hali... 

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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