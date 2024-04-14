19 ilde terör operasyonu: 49 şüpheli yakalandı

19 ilde bölücü terör örgütlerine yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 49 şüpheli yakalandı. Detayları İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Bozdoğan-25”operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

Birlik ve bütünlüğümüze kasteden hiçbir terör örgütüne göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Batman, Bilecik, Erzurum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun ve Siirt’te düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,

Terör örgütüne üye olma,

Terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."